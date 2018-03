Vielfalt ist im Laufmonat August Trumpf

Kein Teaser vorhanden

Auf volle Teilnehmerfelder bei ihren Veranstaltungen hoffen die Organisatoren in Nochern, Bad Ems, Braubach und Diez – allerdings wünschen sie sich im August gutes Wetter. Regenschirme wollen sie höchstens als Schutz vor der Sonne sehen. Foto: Marco Rosbach

Bereits zum 29. Mal lädt der VfL Nochern am Freitag, 3. August, mit Start und Ziel an der Sporthalle zum 10-Kilometer-Lauf "Rund um Nochern" ein. Läufe über 5 (Jedermann) und 1 Kilometer sowie ein 350-Meter-Lauf für den für den Nachwuchs ergänzen das Programm. Los geht's um 19 Uhr. Info/Anmeldung: Wolfgang Newill, Im Niederfeld 1 in 56357 Nochern, Telefon 06771/7647, E-Mail: vfl-nochern@t-online.de.

Der Bad Emser Therme-Triathlon geht am Sonntag, 12. August, bereits in die elfte Runde. Dabei kämpfen die Besten um die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft auf der Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 69 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen). Wem das zu weit ist: Beim Raiba-Sprint werden 500 Meter in der Lahn geschwommen, es geht per Rad 21 Kilometer Richtung Wolfskirchhof und zurück, ehe 5 Kilometer durch den Kurpark gelaufen werden. Ausrichter ist der Verein Dauer Power Bad Ems. Meldeschluss für den Bad Emser Triathlon ist am Dienstag, 31. Juli. Info/Anmeldung im Internet: www.triathlon-bad-ems.de

In Braubach wird am 18. August zum zweiten Male der Unesco-Welterbe-Volkslauf "Rund um die Marksburg" mit Start und Ziel an der Marksburgschule ausgetragen. Der Startschuss zum Hauptlauf über 10 Kilometer erfolgt um 18.15 Uhr. Vorher werden Läufe über 450, 1000 und 5000 Meter gestartet. Der Walking-Wettbewerb über 5 Kilometer (Start: 18.30 Uhr) beschließt die Braubacher Veranstaltung. Info/Anmeldung: Christian Collisy, Rheinblick 11 in 56338 Braubach, Telefon 02627/8359, Internet: www.unescolauf.ergebnisliste.de

Der Diezer TSK Oranien und der SV Diez-Freiendiez richten am Sonntag, 19. August, mit Start in der Diezer Rosenstraße und Ziel auf dem Marktplatz die Premiere des Diezer Stadtlaufs aus. Auf dem Programm stehen der Hauptlauf über 10 Kilometer (Start: 10.30 Uhr), sowie Läufer über 5 Kilometer, 400 Meter und 1,300 Kilometer. Im Rahmen des 10-Kilometer-Laufs werden auch die Kreismeistertitel des Leichtathletikkreises Rhein-Lahn vergeben. Info/Anmeldung im Internet: www.stadt-diez.de (mit Link zum Diezer Stadtlauf).

Klaus Wissgott