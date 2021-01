Verkehrsunfallflucht in der Wittlicher Straße

Am späten Freitagnachmittag kam es in der Wittlicher Straße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem der Verursacher seinen rechten Außenspiegel verloren hatte und vor Ort zurückließ.

Ein am Straßenrand parkender PKW wurde durch den Unfall ebenfalls am Außenspiegel beschädigt. Vom Unfallfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben muss. Im gleichen Zusammenhang wurde ein weiterer geparkter PKW am Außenspiegel beschädigt, dessen Besitzer sich erst am Folgetag bei der Polizei meldete. Die Polizei Bitburg bittet um Hinweise.



