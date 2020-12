Verkehrsunfallflucht- Fahrzeug gesucht

Am Sonntag, dem 20.12. zwischen 14 Und 14:40 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug über eine Verkehrsinsel auf der B 49 in Brodenbach in Höhe der Einmündung Am Moselhang.

Dabei entstand Sachschaden an der Beschilderung, auch am Fahrzeug ist Frontschaden entstanden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dort konnten Teile des flüchtigen Fahrzeugs gefunden werden, demnach handelt es sich um einen Pkw der Marke Mercedes. Die Polizeiwache Brodenbach bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich unter 02605 98021510 zu melden. Eventuell wurden auch in Brodenbach oder Umgebung am Sonntagnachmittag Beobachtungen zu einem Mercedes mit Frontschaden gemacht. Auch hier bittet die Polizei um Ihre Hilfe.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605-98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell