Wittlich

Verkehrsunfallflucht

Am 07.01.2021 wurde im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 19 Uhr ein auf dem sogenannten Viehmarktplatz, nahe der Kurfürstenstraße geparkter weißer PKW, VW Up von einem anderen Fahrzeug so beschädigt, so dass die vordere Stoßstange abgerissen wurde.