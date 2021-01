Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Der stark beschädigte Unfallwagen wurde verlassen aufgefunden. Im weiteren Verlauf wurden die Unfallstelle und der vermeintliche Fahrzeugführer ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 38-jährige Fahrzeugführer fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Richtung Ernzen in Fahrtrichtung Irrel. Dabei kam er in Höhe einer Abbruchfirma nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungszaun der Firma. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss sowie der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850, in Verbindung zu setzen.



Die Polizei Bitburg möchte sich auf diesem Wege bei den Mitbürgern bedanken, durch deren Hinweise die Ermittlungen erheblich unterstützt wurden.



