Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung: 37-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Meddersheim

Am frühen Freitagabend befuhr eine 37-jährige Frau aus Heimweiler die L 232 von Meddersheim in Richtung Merxheim. Beim Verlassen der Fahrbahn konnte sie ihr Fahrzeug nicht unter Kontrolle bringen und fuhr durch eine Böschung.

Auf einem angrenzenden Acker kam sie schließlich zum Stillstand. Bei diesem Fahrmanöver war die Frau irrig der Annahme, die Einmündung Kreisstraße 97 in Richtung Monzingen zu befahren. Durch den Unfall erlitt die 37-Jährige, die unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, eine leichte Kopfplatzwunde. Ansonsten ist sie unverletzt nach einer Wundversorgung, einer Blutprobe und dem Entziehen ihres Führerscheins aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Auto erlitt einen Sachschaden.

