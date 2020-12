Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Am 15.12.2020 gegen 17:35 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem Personenkraftwagen die Kreisstraße 33 von Daun-Neunkirchen in Richtung Neroth.





Im Bereich einer Kurve „schnitt“ der bisher unbekannter Fahrzeugführer diese und kam hierdurch auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug, einem VW Transporter kollidierte.



Durch die Kollision zwischen den Fahrzeugen wurde zumindest am Fahrzeug des entgegenkommenden Geschädigten der Außenspiegel beschädigt.



Der Geschädigte selbst hielt unmittelbar an, der Verkehrsunfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Neroth unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinter dem Fahrzeug des Verursachers befand sich ein weiterer Personenkraftwagen, dessen Fahrzeugführer als potentieller Zeuge dienen dürfte.



Hinweise zum Unfallhergang und dem möglichen Verursacher werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.



Insbesondere der Zeuge darf gebeten werden, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell