Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 46 in Höhe von Kradenbach

Zur Unfallzeit fuhr eine 23jährige Frau, wohnhaft in der Verbandsgemeinde Daun, mit ihrem PKW die L 46 in Richtung Kelberg. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie in Folge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Die Unfallverursacherin und der 59jährige Fahrer des entgegenkommenden PKWs wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dieser wird auf ca. 11.000 Euro beziffert.



