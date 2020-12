Verkehrsunfall in Bassenheim zwischen PKW und Fahrradfahrer

Am 21.12.20 gegen 11:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW Fahrer.





Der 41 jährige Fahrer eines PKWs kam dem Radfahrer wohl auf der Saffiger Straße, selbst aus Richtung Saffig kommend, aus noch ungeklärter Ursache auf dessen Fahrbahn entgegen und kollidierte hierdurch mit diesem. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es besteht aber keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.



