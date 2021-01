Bernkastel-Kues

Verkehrsunfall; 2 Fahrzeuge erheblich beschädigt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei stark beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstag, 07.01.2021, gegen 17:05 Uhr in der Ortslage Kues. Ein 65jähriger Fahrzeugführer befuhr die Friedrichstraße in Kues in Fahrtrichtung Schulstraße.