Verbrechen der NS-Zeit aufarbeiten: Zwangssterilisierte bekommt in Winningen Stolperstein

Von Katharina Güntner

i Der Stolperstein für Margarete Gail wurde durch den Künstler Gunter Demnig (links) verlegt. Trompetenklänge, verschiedene Beiträge und eine Rosen- und Kerzenniederlegung rundeten die Gedenkveranstaltung ab. Foto: Katharina Günter

Die Evangelische Kirchengemeinde in Winningen hat am Dienstagnachmittag erneut zu einer Stolpersteinverlegung eingeladen. Der vierte Stolperstein im Ort ist Margarete Gail gewidmet. Winningen erweitert damit das Gedenken an die Opfer des NS-Regimes um einen neuen Opferkreis – den der Zwangssterilisierten.