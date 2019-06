Ransbach-Baumbach

In ein Theater üblicher Prägung würde es dieses Drama nie schaffen, allein die Länge des Stückes schreckt die Zuschauer. 5 Stunden und 48 Minuten vergehen, bis der letzte Vorhang fällt. An zu langen Pausen liegt das nicht – es gibt keine. Ovationen bleiben am Ende aus, alle sind froh, wenn sie den Ort des Geschehens verlassen können und in die sonnige Freiheit entlassen werden. Die Hauptdarsteller genauso wie die vielen Männer und sehr wenigen Frauen, die das Publikum bilden. Herzlich Willkommen beim 29. Ordentlichen Verbandstag des Fußballverbandes Rheinland (FVR).