Uwe Alzen startet beim 24-Stunden-Klassiker in Spa

Im Porsche 911 GT3 des Bonner Haribo-Racing-Teams wird der Betzdorfer Uwe Alzen das 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa-Francorchamps bestreiten und hofft auf eine Platzierung auf dem Podium.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Auf dem Ardennenkurs trifft die Creme de la Creme der GT3-Fahrzeuge aufeinander. Die über sieben Kilometer lange Naturrennstrecke in den belgischen Ardennen gilt als "kleine Nürburgring-Nordschleife" und wird beim 24-Stunden-Rennen zu einer riesigen Herausforderung. "Das Starterfeld ist mehr als gut gefüllt, und die Fahrzeuge sind alle auf einem ähnlichen Leistungsniveau", beschreibt Uwe Alzen die Ausgangslage. "Das verspricht ein sehr enges und spannendes Rennen zu werden, zumal für die Meisterschaft doppelte Punkte vergeben werden."

Das Ziel des Bonner Teams ist deshalb klar: wichtige Meisterschaftszähler holen. Denn in der Teamwertung der Pro-AM-Klasse liegt Haribo-Racing derzeit auf der vierten Position; Stursberg und Riegel sind in der Fahrerwertung punktgleich Fünfte. In beiden Wertungen liegt die Spitze in Reichweite. "Wenn wir nach dem Motto ,Dabei sein ist alles' antreten würden, wären wir hier fehl am Platz", erklärt Uwe Alzen und gibt sich kämpferisch: "Wir wollen auf das Podium kommen. Die Voraussetzungen dafür erfüllt unser Team auf jeden Fall – in Spa brauchen wir dann noch das notwendige Quäntchen Glück."

Am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag stehen in Belgien Training und Qualifying auf dem Programm. Am Samstag springt dann um 16 Uhr die Startampel zum Rennen zweimal rund um die Uhr auf grün. jogi