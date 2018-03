Uwe Alzen mit dem Cup-Porsche Siebter

Kein Teaser vorhanden

Uwe Alzen holte sich beim siebten Saisonlauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring einen deutlichen Klassensieg in der Porsche-Cup-Klasse. Zusammen mit Philipp Wlazik (Gladbeck) und Niclas Kentenich (Neuss) beendete er damit eine lange Durststrecke in der VLN.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

Für die Betzdorfer Mannschaft von Jürgen-Alzen-Motorsport mit Teamchef Jürgen Alzen (Kausen) und Artur Deutgen (Mallorca) war mit dem bulligen H&R-Ford GT bereits im Training Feierabend. Christian Engelhardt (Kösching) hatte den Ford V8 im Streckenabschnitt Brünnchen nach einem Fahrfehler irreparabel in die Leitschienen gesteuert.

Pech hatte auch der Peterslahrer Rolf Weißenfels. Nach einer mit Position acht sehr guten Trainingsleistung in der 14 Starter starken Klasse der Renault-Clio-Cup-Fahrzeuge wurde der vor Wochenfrist beim vierten Lauf der RCN-Meisterschaft erfolgreiche Renault-Clio-Pilot in der Startrunde unverschuldet Opfer eines übermotivierten Konkurrenten. Dieser meinte, das Rennen in der ersten Runde gewinnen zu müssen und torpedierte den Weißenfels-Clio. "Völlig unnötig diese Aktion, der Typ ist doch völlig Banane", sagte der enttäuschte Peterslahrer, der sein Fahrzeug wohl als Totalschaden abschreiben muss. Teampartner Jörg Chmiela (Igel) blieb für das Rennen nur der Platz des Zuschauers.

Ein perfektes Rennen erlebte hingegen der Betzdorfer Uwe Alzen mit seinen Mitstreitern Mannschaft Philipp Wlazik (Gladbeck) und Niclas Kentenich (Neuss) im Alzen-Automotive-Porsche 911 GT3 Cup. Von der Pole Position in der Klasse der Porsche-Cup-Fahrzeuge gestartet, zeigte das Trio im mattschwarzen Renner eine überragende Leistung. Nach 41 Runde querte die Startnummer 98 auf Gesamtposition sieben im 165 Starter starken Feld und mit über fünf Minuten Vorsprung auf den Zweiten überlegen als Klassen- und Gruppensieger die Ziellinie.

Ebenfalls mehr als deutlich siegte die Mannschaft Christian Krognes (Norwegen), Dominik Brinkmann (Dortmund) und Ullrich Andree (Köln) des Etzbacher Teams von Andreas Lautner. Obwohl im Training erneut unverschuldet von einem Konkurrenten ins Aus gedrückt und nach über einstündiger Reparatur, reichte es für das Trio im LMS-Engineering-VW-Scirocco GT24 zur Trainingsbestzeit. Das Rennen verlief für die Lautner-Truppe dann eher problemlos. Tanken, Fahrerwechsel, neue Reifen bei den Routinestopps – mehr gab es für die LMS-Mechaniker nicht zu tun. "Wenn nicht wieder diese seltsame Kollision im Training gewesen wäre, könnte man von einem perfekten Renntag sprechen. Pole, schnellste Rennrunde und deutlicher Klassensieg", resümierte Teamchef Andreas Lautner zufrieden. Mit dem sechsten Sieg im siebten Rennen schob sich das Lautner-Trio in der VLN-Gesamtwertung wieder auf Rang fünf nach vorne.

Bereits in drei Wochen geht es mit Saisonlauf Nummer acht weiter. Am Samstag, 25. August, steht beim 44. ADAC-Barbarossapreis wieder eine Renndistanz von vier Stunden auf dem Programm.

Von unserem Mitarbeiter Jürgen Augst