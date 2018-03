Urbar ist im Cochemer Finale der Außenseiter

Kein Teaser vorhanden

Urbars Ahmad Bakr will sich am Samstag mit seinem Team im Endspiel auch gegen Emmelshausen II durchsetzen. Wie hier in der Liga gegen Mengerschieds Abbas Seiffedine. Auf dem Mengerschieder Rasen fand übrigens das Kreispokal-Finale im Vorjahr statt, heuer geht es auf dem Cochemer Kunstrasen zur Sache.

Foto: B&P Schmitt

Vor allem im Bitburger-Kreispokal-Endspiel geht es um viel – zumindest für den TSV Emmelshausen II um Spielertrainer Reyad David, der nach der Runde zu Karbachs Reserve wechselt. "Die Mannschaft hat alles gegeben, um in dieses Endspiel zu kommen. Jetzt wollen wir auch den Pokal. Dieses Ziel haben wir uns schon vor fünf Monaten gesetzt, jetzt wollen wir es auch zu Ende bringen", sagt David, für den es auch persönlich ein schöner Abschluss wäre. "Aber es geht nicht um mich. Es ist auch schön für die, die hier bleiben. Wir haben das geschafft, weil wir als Team zusammenhalten. Die Mannschaft hat es sich verdient, in diesem Endspiel zu stehen." Die Saison hat Emmelshausen II als guter Fünfter abgeschlossen, die Favoritenrolle liegt klar beim David-Team, das im Jahr 2012 nur gegen Bezirksliga-Aufsteiger SG Unzenberg verloren hat. Die Urbarer hat sich David bereits angeschaut – und folgendes gesehen: "Sie haben im Mittelfeld gute, offensive Leute. Aber ich denke, wenn wir direkt Druck machen, werden wir unsere Chancen bekommen."

Die Urbarer werden mit dem nötigen Ernst in die Partie gehen, allerdings werden sie auch im Hinterkopf haben, dass am kommenden Mittwoch für sie die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A beginnt. Dann geht es für die Elf von Trainer Gernot Ruof in einer Dreierrunde mit Biebertal oder Masburg aus der Kreisliga A (entscheidet sich erst am Wochenende nach dem Ende der Bezirksliga Mitte) und dem SV Binningen (Zweiter B Nord). Fest steht: Urbar ist bereits durch seine Halbfinalteilnahme für den Rheinlandpokal kommende Saison qualifiziert. Das gilt auch für die SG Sohren, die in der Vorschlussrunde an Emmelshausen II gescheitert war. Die TSV-Reserve indes darf nicht teilnehmen, da die Bezirksliga-Erste automatisch qualifiziert ist und dann keine Zweitvertretung mitspielen darf. Für Emmelshausen meldet der Kreis, wie Sachbearbeiter Rudi Kappes mitteilte, den Viertelfinalgegner des TSV – und zwar die SG Vordereifel (A-Klasse). Etwas komplizierter ist die Angelegenheit beim C-Klässler TuS Rheinböllen II. Der muss abwarten, wie sich die Erstgarnitur in der Bezirksliga schlägt. Kurios: Steigt sie ab, dürfte die TuS-Reserve teilnehmen, weil sie dann der einzige Vertreter des TuS im Wettbewerb wäre. Bleibt Rheinböllen I drin, darf Rheinböllen II nicht im Rheinlandpokal spielen, Kirchberg II würde in diesem Fall nachrücken. Allerdings könnten sie in Rheinböllen eine Nicht-Teilnahme der Zweiten sicher verschmerzen.

Abgeklungen sind mittlerweile auch bei den meisten der Beteiligten die Schmerzen, die das Vorjahresfinale in Mengerschied verursacht hatte. Zur Erinnerung: Die Partie war abgebrochen worden, nachdem Bopparder Fans Niederburger Spieler auf dem Feld attackiert hatten. Das Spiel endete vor der Spruchkammer, Niederburg wurde nachträglich zum Pokalsieger erklärt. Diese Gefahr sieht Kappes vor dem Finale in Cochem nicht. Im Gegenteil: Er wünscht sich ein schönes Endspiel, denn es wird das letzte in seiner Amtszeit als Kreis-Sachbearbeiter und damit auch Pokal-Spielleiter sein. Direkt im Anschluss wird sich Kappes in einen Kurzurlaub Richtung Rhön verabschieden, deswegen sagt er mit einem Schmunzeln: "Hoffentlich gibt es keine Verlängerung." mb

Die Endspiele seit 1996

2011 Niederburg – Boppard Abbruch, Sieger Niederburg

2010 Rheinböllen – Niederburg 2:0

2009 Soonwald – Sohren 6:0

2008 Rheinböll. – Düngenheim 4:1

2007 Biebertal – Sohren 2:1

2006 Biebertal – Oberwesel n.E. 4:1

2005 Oberwesel – Niederburg 3:1

2004 Müden – Emmelshausen II 2:1

2003 Sohren – Argenthal II 4:0

2002 Emmelshn. II – Nörtershn. 3:0

2001 Hambuch – Mörschbach 2:1

2000 Sohren – Emmelshausen II 2:1

1999 Boppard – Dickenschied 2:1

1998 Boppard – Klotten 3:0

1997 Hambuch – Braunshorn 3:0

1996 Sargenroth – Sohren II 2:1