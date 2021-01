Bitburg

Unfallflucht Zeuge(n) gesucht

Am Dienstag, den 05.01.2020, zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz, Am Heckingshof in der Tränkstraße in Neuerburg, ein abgestellter roter Audi A1 beschädigt.