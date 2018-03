TuS will beim SV Waldhof die ersten Punkte sammeln

Kein Teaser vorhanden

TuS-Angreifer Tokio Nakai (in der Mitte am Ball) wird wohl voraussichtlich wie Rachid Bouallal (ganz rechts) – hier beim 3:1-Testspielsieg gegen Rot-Weiß Koblenz – zunächst einmal nur zweite Wahl sein, wenn die Koblenzer heute Abend in Mannheim erstmals in der neuen Saison um Punkte kämpfen.

Foto: Andreas Walz

In der knapp sechswöchigen Vorbereitungsphase musste sich Koblenz nur dem Bundesligisten FSV Mainz 05 (0:2) und dem Zweitligisten 1. FC Köln (1:3) geschlagen geben. Siege gab es gegen den SVA Waldalgesheim (3:1), die SG Alpenrod (9:0), Rot-Weiß Koblenz (3:1), TuS Mayen (5:0), SpVgg Burgbrohl (4:0), TuS Gückingen (9:0), SV Wittlich-Lüxem (8:0), Fortuna Köln (2:0) und FSV Salmrohr (3:1). Macht in der Summe 47:7 Tore. Dämgen fasst das bisherige Geschehen zusammen: "Die Vorbereitung lässt vermuten, dass wir wesentlich stabiler im Vergleich zur vergangenen Saison geworden sind." Kapitän Thomas Gentner ergänzt: "Wir haben uns optimal ergänzt, viel an Qualität gewonnen und sind in der Breite viel besser aufgestellt."

Auch Ulrich Schulte-Wissermann, mit Thomas Theisen nun die doppelte Geschäftsführer-Speerspitze des Vereins, verbreitet eine positive Aufbruchstimmung: "Natürlich ist das jetzt eine ganz andere Hausnummer als in der Vorbereitung. Aber unsere Jungs sind stark genug für diese Herausforderung." Bleibt nur die entscheidende Frage: Welche "Jungs" wird die TuS heute Abend in welcher Formation auf den Rasen des Carl-Benz-Stadions schicken? In der abgelaufenen Saison bevorzugte Dämgen ein 4-2-3-1, in der aktuellen Vorbereitung setzte er verstärkt auf ein 4-4-2-System. "Wir werden jetzt nicht mehr groß herumexperimentieren, aber ich möchte natürlich auch nicht zu viel preisgeben", sagt der Trainer, der sich zumindest ansatzweise in die Personalkarten schauen lässt. "Der Kadir Yalcin wird im Tor spielen", äußert er sich beispielsweise klar zur Besetzung zwischen den Pfosten. Logische Konsequenz: Dieter Paucken, gerade erst von Fortuna Köln nach Koblenz zurückgekehrt, wird erst einmal den unliebsamen Platz auf der Reservebank einnehmen. Zwei anderen Neuen schenkt der TuS-Coach aber sein uneingeschränktes Vertrauen: Anel Dzaka und Jerome Assauer. Der Ex-Oberhausener soll im TuS-Trikot mit der Nummer zehn die Fäden im zentralen Mittelfeld ziehen, der von den Spfr Lotte gekommene Assauer ist in der vordersten Abteilung eine feste Größe. Mit zehn Treffern unterstrich er in der Vorbereitung seinen ausgeprägten Torriecher. Bei drei altbekannten Spielern ist der Einsatz in Mannheim zumindest fraglich: Michael Stahl hatte Anfang der Woche ein paar Probleme mit dem Rücken, Patrick Nonnenmann plagte sich mit vereiterten Nebenhöhlen herum. Während beide aber wohl beim ersten Spiel dabei sein können, wird es für Gentner (Knieprellung) zeitlich ziemlich eng, er konnte auch gestern nur reduziert trainieren. Sollte er ausfallen, wäre Allrounder Kerim Arslan – unlängst glücklicher Vater von Zwillingen geworden – auf der linken Abwehrseite eine Alternative.

So könnte die TuS spielen (in Klammern die denkbaren Alternativen): Yalcin (Paucken) – Bartsch (Rinker), Nonnenmann (Klappert), Haben, Gentner (Arslan) – Stahl, Göderz (Edelmann) – Haubrich (Bouallal), Dzaka, Klasen (Lahn, Langen) – Assauer (Nakai).

Von unserem Mitarbeiter

Bodo Heinemann