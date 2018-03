TuS verliert Pokal-Viertelfinale

Kein Teaser vorhanden

Er hatte im Rheinlandpokalspiel in Trier gestern in der 54. Minute die Riesenchance zum 1:1-Ausgleichstreffer: Kerim Arslan, der aus zwölf Metern zum Schuss kam, schoss Torwart Andre Poggenborg aber nur an. So blieb es beim 1:0 für Trier und dem Pokal-Aus der TuS Koblenz.

Foto: Thomas Frey – Frey-Pressebild

Von der ersten Minute an war zu spüren, dass es für beide Vereine um sehr viel ging: Mit viel Einsatz kämpften die Akteure um jeden Ball. Dabei stand die TuS zuerst ziemlich tief und ließ den Favoriten aus Trier kommen. Die Koblenzer tauchten erstmals in der 16. Minute gefährlich vor dem Trierer Tor auf: Nach einem Freistoß von Michael Stahl aus 22 Meter Entfernung konnte Triers Torhüter Andre Poggenburg den Ball erst im Nachfassen unter Kontrolle bringen. Kurz danach kam die entscheidende Szene der ersten Hälfte: Der Koblenzer Patrick Nonnenmann foulte 20 Meter vor dem eigenen Tor den Trierer Alon Abelski. Dafür sah Nonnenmann die Gelbe Karte, und natürlich gab's Freistoß für die Eintracht. Der Gefoulte selbst trat an und knallte den Ball gegen die Latte, den Abpraller köpfte SVE-Kapitän Torge Hollmann zur 1:0-Führung (21.) über die Linie.

Das Trierer Spiel wurde nach der Führung etwas sicherer, aber die TuS, angefeuert von 300 mitgereisten Fans, hielt dagegen – und so sahen die 1075 Zuschauer im Trierer Moselstadion trotz Dauerregens ein unterhaltsames, hart umkämpftes, aber faires Spiel. Großchancen konnte sich bis zum Pausenpfiff jedoch weder Trier noch Koblenz erspielen. Einmal noch hatte die TuS allerdings ein wenig Pech: In der 41. Minute wirkte die Trierer Abwehr unkonzentriert und ließ den Ball zu Michael Stahl abprallen, doch dessen harter Schuss aus 29 Metern wurde zur Ecke abgefälscht.

Nach kurzem Abtasten in der zweiten Hälfte hatte die TuS ihre beste Chance: In der 54. Minute tauchte Kerim Arslan vor Poggenborg auf. Aus zwölf Metern hätte Arslan am Eintracht-Keeper links oder rechts vorbeischießen können, doch Arslan schoss Poggenborg an und vergab die Ausgleichsmöglichkeit. In der Folge war die Partie von vielen Unterbrechungen geprägt, und das Niveau der Partie ließ nach. Ein letztes Mal durfte Koblenz hoffen: In der 79. Minute hätte es fast im Trierer Kasten geklingelt: Nach einem Trierer Fehlpass landete der Ball bei Thomas Klasen, der aus 14 Metern zum Schuss kam, doch Poggenborg klärte mit den Fäusten. sle