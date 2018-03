TuS Mörschied zerlegt Steinwenden

Kein Teaser vorhanden

Bastian Dietrich gelang das wichtige 3:0 für den TuS Mörschied beim 5:1-Sieg gegen den SV Steinwenden.

Foto: Joachim Hähn

Schon in der 4. Minute gingen die Mörschieder mit 1:0 in Führung. Torwart Christian Brünicke warf ab auf Stefan Stumm. Der setzte Björn Schwarz ein, der wiederum maßgenau flankte. In der Mitte nahm Matthias Nowak den Ball an und schob eiskalt ein. Ein Angriff wie gemalt. Mit dem frühen Treffer im Rücken zog sich Mörschied etwas zurück, ließ aber nie Gefahr aufkommen. Ganz stark agierte Libero Ralf Endres, der sich als tatkräftiger Abräumer profilierte. Für die Spielkultur waren dann Dietrich und Nowak verantwortlich. Doch auch Schwarz agierte äußerst auffällig und war an sämtlichen drei Toren der ersten 45 Minuten beteiligt.

Das 2:0 besorgte er selbst, als Dietrich bei einem Freistoß einen direkten Schuss antäuschte, den Ball dann aber an der Mauer vorbeilegte. Schwarz lief durch und versenkte den Ball im kurzen Eck. Dass Torwart Benjamin Klein dabei uralt aussah, kümmerte die Mörschieder natürlich nicht (21.). Vor dem 3:0 warf sich Schwarz dann in einen Luftkampf mit Steinwendens Kapitän Lukas Huber. Als viele auf einen Pfiff des Schiedsrichters warteten (der aber nicht erfolgte), erfasste Dietrich die Situation am schnellsten und zog ab. Halbhoch schlug die Kugel im langen Eck ein. Torwart Klein war zwar noch am Ball, konnte das 3:0 aber nicht verhindern (35.).

Zur Pause musste Schwarz in der Kabine bleiben, und Pascal Stauch kam. Mörschied ließ im zweiten Abschnitt die Zügel mehr und mehr locker, sodass Steinwenden endlich auch im Spiel war. Bitter für den SV war allerdings, dass sich Spielertrainer und Torjäger Daniel Graf zur Pause zwar einwechselte, aber schon in der 53. Minute mit einer Knieverletzung wieder vom Feld musste. Trotzdem schaffte Steinwenden das 1:3, und zwar nach einem kapitalen Torwartfehler von Brünicke, der einen Freistoßball von Johannes Strasser vor die Füße von Timo Groß abprallen ließ, der zum 1:3 abstaubte (68.). Doch Steinwendens gute Phase entpuppte sich als Strohfeuer. Mörschied gewann seine Souveränität zurück und Stauch (76.) sowie Nowak erhöhten auf 5:1.

TuS Mörschied: Brünicke – Endres (81. Rinn) – Juchem, Schuler – Nowak, Stieh, Stumm, Keppler, Dietrich (69. Fischer) – Späth, Schwarz (46. P. Stauch).