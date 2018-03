TuS Katzenelnbogen/Klingelbach: Mit guter Stimmung zum Klassenverbleib

Kein Teaser vorhanden

Daniel Wölfinger (hier in einem "Sandwich" zwischen zwei Burgschwalbacher Gegenspielern) peilt mit seinem TuS KK am Sonntag gegen den (noch) punktgleichen Tabellennachbarn aus Braubach einen Sieg an, um seine Aussichten auf den Verbleib in der höchsten Kreisklasse merklich zu verbessern.

Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

"Ich rechne nicht damit, dass der drittletzte Tabellenplatz bereits zum einfachen Klassenverbleib reicht", sagt Braubachs Trainer Michael Reibel. Rechnen darf er jedoch mit drei so nicht eingeplanten Punkten. Denn aus dem 0:5 in Singhofen am 18. März könnte schnell ein SV-Sieg werden, da Singhofen einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt haben soll (wir berichteten). "Die drei Punkte würden uns im Abstiegskampf natürlich gut tun", sagt Reibel. Dessen Mannschaft steht zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag wieder hinter Katzenelnbogen – beide Teams tauschten in der Vorwoche die Plätze (11. und 12.).

"Ein Unentschieden wäre verdient gewesen", sagt Reibel mit Blick auf die 2:3-Niederlage in der Vorwoche gegen Gückingen, als die Marksburgstädter in der letzten Minute die Partie verloren. "Und am Sonntag gehen wir sehr dezimiert ins Spiel. Es gibt zahlreiche Ausfälle wegen Urlaub oder Arbeit, der komplette Sturm fällt aus. Das wird für uns nur schwer zu kompensieren sein." Das Hinspiel am Alten Gahnert hatte Braubach bereits mit 1:3 verloren. "Da waren wir gleichwertig, hatten sogar die besseren Chancen. Aber durch individuelle Fehler, mich eingeschlossen, haben wir das Spiel dann doch hergeschenkt", sagt Braubachs Trainer.

In Katzenelnbogen freut man sich derweil tatsächlich noch auf Heimspiele, auch wenn man in der Statistik die schwächste Heimmannschaft der Liga ist. "Wir freuen uns auf jeden Auftritt auf unserem Platz, ist doch klar", sagt TuS-Trainer Steffen Popp. "Vor allen Dingen jetzt, weil die Stimmung durch die Punkte, die wir gesammelt haben, wieder besser ist."

Ein 3:2 in Bornich und ein 3:3 gegen Dachsenhausen machen Mut im Abstiegskampf, wenngleich die Nachricht vom möglichen Punktgewinn am Grünen Tisch für Braubach den direkten Konkurrenten verständlicherweise nicht erfreut. "Dann wird es umso wichtiger sein, Braubach zu schlagen und mit ihnen gleichzuziehen."

Popp und seine Mannschaft werden sich "akribisch vorbereiten" auf dieses Spiel, schließlich wollen die Einricher den Klassenverbleib sportlich und aus eigener Kraft schaffen. "Das Spiel ist wichtig und kann ein Meilenstein sein in Richtung Ziel. Aber danach kommen auch noch zwei Begegnungen. Auch da ist noch alles möglich."

Tom Neumann