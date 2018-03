TuS Holzheim gegen TV Reinheim: Diese Partie hat für die Gastgeber echten Endspielcharakter

Kein Teaser vorhanden

Auf jede Menge Tore ihres Kreisläufers Frank Dittmar hofft die gewaltige Fangemeinde des TuS Holzheim am Samstagabend gegen den Ex-Klub des Ex-Holzheimers Lukas Bolder.

Foto: Andreas Hergenhahn

Die TuS-Verantwortlichen rechnen beim wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte mit nahezu voll besetzten Rängen. Denn dass die Holzheimer sich auf ihr treues Publikum verlassen können, zeigte sich beim jüngsten Gastspiel im Gleiberger Land, als weit über 100 Anhänger sich auf den Weg ins Gießener Umland gemacht und ihren Lieblingen lautstark den Rücken gestärkt hatten. Fans und Mannschaft – eine echte Einheit.

"Wir wollen den ersten Schritt gehen. Dazu müssen wir die Leistung der vergangenen Heimspiele abrufen und konsequent zu Werke gehen", sind Trainer Heiko Ohl und seine Schützlinge voll auf den Samstagabend fokussiert. Die unnötige Schlappe in Launsbach ist aus den Köpfen verbannt, obwohl "wir auch Tage danach eigentlich nicht so recht wussten, was wir falsch gemacht haben".

Dass die Gäste aus Südhessen aller Sorgen ledig sind, könnte ein Vorteil für die Holzheimer sein. "Wenn wir, und davon gehe ich aus, die richtige Einstellung an den Tag legen, haben wir gute Chancen die Punkte zu behalten", ist Ohl vorsichtig optimistisch. Ein 39:41 wie im ersten Vergleich, bei dem Abwehrarbeit ein Fremdwort war, werde es garantiert nicht mehr geben. Vor den Reinheimern hat der Holzheimer Chef nicht nur wegen fünf Saisonerfolgen in der Fremde großen Respekt. Zuletzt machten sie mit dem 27:25 in Gelnhausen alles klar. "Die können befreit spielen und haben ein paar richtig Gute in ihren Reihen." Als da beispielsweise wären: Der treffsichere Daniel Bauch sowie der tunesische Keeper Iteb Bouali. Ob der zuletzt wegen einer Zehenverletzung pausierende Spielmacher Moritz Kaczmarek wieder mitmischen kann, muss abgewartet werden.

In den vergangenen Jahren waren die Reinheimer in Diez gern gesehene Gäste und lieferten mit 32:35, 28:34, 28:32 und 27:39 jeweils brav die Punkte ab. Wird diese Serie fortgesetzt, darf Holzheim weiter vom Happy End träumen...

Von unserem Redakteur

Stefan Nink