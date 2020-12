Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 16:53 Uhr

Anfang 2016 wurden der Landesbetrieb Mobilität, die Stadt und die Verbandsgemeinde Diez davon überrascht, dass der Tunnel im Bundesverkehrswegeplan vom vordringlichen in den weiteren Bedarf abgerutscht war. Mit dieser Kategorisierung wäre der Baubeginn in weite Ferne gerückt, da Projekte im weiteren Bedarf des Wegeplans erst in Jahren, wenn nicht in Jahrzehnten angegangen werden. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der unanfechtbare Planfeststellungsbeschluss.

Nach einer langen Reihe von Gesprächen, unter anderem mit mehreren Bundestagsabgeordneten, konnte die zwischenzeitliche Abstufung des Vorhabens wieder revidiert werden. Im Juli 2016 landete der Tunnel erneut im vordringlichen Bedarf, danach konnten dann die Schritte für den Baubeginn eingeleitet werden. ag