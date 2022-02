In Zeiten von Corona ist es nicht einfach, sich als Gastronom mitsamt Mitarbeitern über Wasser zu halten. Trotz allem ist Bernhard Ruf optimistisch. Der Andernacher Gastronom und Hotelier macht das, was er am liebsten tut: Er bewirtet seine Gäste im an der Rheinpromenade gelegenen Restaurant Am Schänzchen sowie in der hauseigenen Konditorei und umsorgt sie im Parkhotel. Wie Ruf in Gesprächen mit Kollegen erfahren hat, sieht es in der Gastronomie schlecht aus.