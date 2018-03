Trost im olympischen Gedanken finden

Dass sie kaum eine Chance haben würden, das olympische Finale zu erreichen, war den Läuferinnen der deutschen 4x400-Meter-Staffel schon vor den Vorläufen klar. Ihr bescheidenes Ziel lautete daher, sich im Vorlauf gut zu verkaufen. Damit sind sie gescheitert: In 3:31,06 Minuten belegten Esther Cremer, Janin Lindenberg, Maral Feizbakhsh und Fabienne Kohlmann den achten und letzten Platz in ihrem Rennen.

Übermotiviert: Maral Feizbakhsh (2.v.r.) ging ihre 400 Meter zu schnell an und nach 300 Meter ein. Foto: dpa

"Das war ziemlich wenig", sagte die Mainzerin Feizbakhsh, die für den TV Wattenscheid startet. "Wir waren alle viel besser drauf, als das, was wir abgeliefert haben, vermuten lässt." Entsprechend groß war die Enttäuschung der deutschen Frauen. Zufriedenstellende Erklärungen ("Nervös waren wir jedenfalls nicht") für den Einbruch fanden sie keine. "Aber dieses Ergebnis kann man auch nicht mehr schönreden", sagte Feizbakhsh.

Foto: xx

Sie selbst, das wurde ihr noch während ihrer Stadionrunde bewusst, hatte eine falsche Taktik gewählt. Als dritte deutsche Läuferin übernahm Feizbakhsh den Stab auf dem sechsten Rang liegend; nach ihr wechselten noch Kuba und Italien. "Aber dann bin ich nicht mein Rennen gelaufen, sondern habe mich vom Tempo der anderen verführen lassen."

Die 22-Jährige ging unmittelbar hinter Weißrussland auf die Strecke; der Gedanke, an der Konkurrentin vorbeizuziehen war wohl zu verlockend. "Ich wollte erst einmal an den anderen dranbleiben", berichtete Feizbakhsh, "ich dachte, das würde schon passen." Dass es nicht passte, merkte sie spätestens nach 300 Metern. "Da wurde mir klar, dass ich viel zu schnell angegangen war. Zum letzten Wechsel bin ich nur noch mit letzter Kraft gekrochen."

Sportlich war ihre erste Olympiateilnahme eine Enttäuschung. Ansonsten aber zeigte die aus der Jugend des USC Mainz hervorgegangene Viertelmeilerin sich begeistert. "Diese ganze Atmosphäre hier war überwältigend", erzählte Feizbakhsh. Schon das gesamte Drumherum hatte sie beeindruckt, "aber das war nichts gegen den Moment, als wir ins Stadion kamen. Das war unbeschreiblich."

Ein solches Erlebnis habe man als Sportler nicht alle Tage, sagte Maral Feizbakhsh – die in vier Jahren auf eine Wiederholung hofft. "Bei diesen Olympischen Spielen habe ich Blut gelegt. Jetzt will ich 2016 auch nach Rio." Und fürs Erste müssten sie und ihre drei Kolleginnen sich mit dem olympischen Gedanken trösten. "In unserem Fall war eben das Dabeisein schon alles..."

Peter H. Eisenhuth