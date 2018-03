Trainer hat Riesenvertrauen in sein Team

Betrachtet man die Sache ergebnisorientiert, dann haben die Amateure des FSV Mainz 05 schon erfolgreichere Saisonvorbereitungen absolviert als in diesem Sommer. Dem 4:0 gegen den Bezirksklassenklub SV Guntersblum folgten ein 2:3 gegen den FK Pirmasens (Oberliga), eine 1:6-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach II (Regionalliga), ein 0:1 bei Red Bull Salzburg II, ein 1:1 bei Austria Salzburg und zuletzt ein 0:1 bei Rot-Weiss Essen.

Martin Kramer (rechts) steht vor seiner ersten Regionalligasaison. Der von den A-Junioren hochgezogene Verteidiger dürfte am Samstag in der Startelf der 05-Amateure stehen. Foto: Bernd Eßling

Weil aber Resultaten aus Vorbereitungsspielen nur eine bedingte Aussagekraft zukommt, ist es kein Widerspruch, dass Martin Schmidt mit der Arbeit, die sein Kader in den vergangenen Wochen geleistet hat, sehr zufrieden ist. "Zufrieden ist man nie", schränkt der Trainer zwar ein, "aber die erste Halbzeit bei unserem letzten Test in Essen hat gezeigt, dass wir relativ weit sind und auch etwas mit dem Ball anfangen können. Ich habe ein Riesenvertrauen in meine Mannschaft."

Trainingsinhalte umsetzen

Dann kann's ja losgehen. Geht es auch. Zu Gast am Bruchweg ist am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II (Anstoß: 14 Uhr). Dass die 05-Amateure zum Saisonbeginn in der Regionalliga gegen eine andere Zweite Mannschaft eines Bundesligisten treffen statt auf ein routiniertes Team wie beispielsweise Waldhof Mannheim oder Wormatia Worms, ist Schmidt egal. "Wichtig ist nur, dass wir daheim sein können, wo wir uns wohlfühlen", sagt der Trainer. "Jetzt geht es darum, das umzusetzen, was wir uns in den vergangenen sechs Wochen erarbeitet haben."

Dabei musste Schmidt sich länger als geplant dem Defensivverhalten widmen. "Es ging um aggressives Spiel gegen den Ball, mannschaftstaktisches Verhalten und darum, eine hohe Emotionalität im Team zu wecken", erläutert er. Die Notwendigkeit, den Lernstoff zu vertiefen, wurde hauptsächlich in der Partie gegen die Gladbacher Amateure offenkundig.

Im Trainingslager im österreichischen St.Ulrich am Pillersee allerdings scheint es gelungen zu sein, die Defizite abzubauen. Und hinterher kümmerte Schmidt, der nach dem Wechsel von Marco Rose als Cheftrainer zu Lok Leipzig noch keinen neuen Kotrainer an seiner Seite hat ("Lieber arbeite ich täglich zwei Stunden mehr, als dass ich mich auf eine Lösung einlasse, die mich unzufrieden stimmt") sich um die Offensive. "Das ist einfacher, weil die Spieler das aus ihrer Natürlichkeit in sich drin haben", erklärt der Schweizer. "Das Umschalten, die Diagonalläufe, das Angriffsspiel hat der Kern dieser Mannschaft ja schon gemeinsam praktiziert."

Keine externen Routiniers verpflichtet

Spannend zu beobachten wird sein, wie schnell sich die weitgehend neu formierte Mannschaft – aus dem Vorjahreskader waren in der Vorbereitung neben den Torhütern Christian Mathenia und Yannik Dauth lediglich Manuel Schneider, Jared Jeffrey und Jaineil Hoilett dabei -, wie schnell die aus der Jugend gekommenen Talente sich im Männerfußball zurechtfinden. Auf die Verpflichtung externer Routiniers haben die Verantwortlichen verzichtet, auch wenn die im Vorjahr zu diesem Behufe geholten Niki Wiedmann und Peter Perchtold noch lange beziehungsweise noch länger ausfallen werden.

Schmidts Eindruck von seinen Spielern ist gut. "Die Müdigkeit ist aus den Beinen raus, die Frische ist zurück, und alle freuen sich aufs erste Spiel" – das zugleich auch das erste Spiel der 05-Amateure in der Südwest-Staffel ist.

Nach der Strukturreform und der Erweiterung von drei auf fünf Staffeln heißen kommt die Mehrzahl der Gegner nicht mehr aus dem Westen, sondern aus Hessen und Baden-Württemberg. "Und mit den Hoffenheimern haben wir zum Auftakt eine der stärksten Mannschaften der früheren Südgruppe zugeteilt bekommen", sagt Martin Schmidt. "Das wird gleich eine anspruchsvolle Aufgabe für meine Spieler."

Peter H. Eisenhuth