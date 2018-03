Tina Schneider läuft bei DM mit Bestzeit auf Rang elf

Kein Teaser vorhanden

Bei der DM hatte Tina Schneider (Mitte) über 5000 Meter auch mit der Hitze zu kämpfen. Dennoch lief sie persönliche Bestzeit.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Über 5000 Meter war Tina Schneider ohne große Aussichten ins Rennen gegangen. Von den 26 gemeldeten Athletinnen waren 21 in dieser Saison schon schneller gelaufen. Doch Schneider zeigte ein beherztes Rennen, obwohl ihr die hohen Temperaturen nicht entgegenkamen. Bei den Rheinlandmeisterschaften in Mayen hatte Schneider in 18:1196 Minuten ihre bisherige Bestzeit aufgestellt, in Kandel unterbot sie diese Marke nun deutlich. In 18:01,25 Minuten war sie nicht nur zehn Sekunden schneller, sondern sie sicherte sich zudem auch noch den elften Rang. "Ich hatte eigentlich gehofft, unter 18 Minuten zu kommen", sagte Schneider, war aber mit dem Ergebnis dennoch überaus zufrieden: "Der elfte Platz ist voll in Ordnung." Motiviert durch das gute Ergebnis möchte Schneider nun auch bei der Deutschen Straßenlaufmeisterschaft starten. Am 16. September geht es in Nagold über 10 000 Meter.

Ihre Teamkollegin Julia Trapp hingegen beschloss ihre Meisterschaftssaison. Nachdem sie in der Vorwoche bei der U 20-DM über 200 Meter noch enttäuscht hatte, zeigte sie in Kandel über 400 Meter eine starke Leistung. In 57,51 Sekunden blieb sie unter ihrer bisherigen Bestleistung (57,60). Den Endlauf verpasste sie als Drittplatzierte ihres Vorlaufs allerdings trotzdem. ot