Timo Heine für Hawaii qualifiziert

Timo Heine hat sich bereits zum dritten Mal die Teilnahme am Ironman in Hawaii gesichert. In Bolton legte er auf dem Rad den Grundstein für Platz drei in seiner Klasse und Rang 17 insgesamt.

Foto: Eberhard Jung

Kein leichtes Unterfangen, denn in der stärksten Altersklasse aller Teilnehmer, in der AK 35 waren nur sieben Plätze zu vergeben. Heine, der für eine akribische und sehr sorgfältige Vorbereitung auf solch eine schwere Aufgabe bekannt ist, musste seine Strategie ändern, als er sich im Juni beim Bonn-Triathlon beim Laufen einen Muskelfaserriss zuzog. Trotzdem fuhr er nach England und ging immer noch leicht lädiert an den Start.

Dem 15 Grad "warmen" Pennington Flash entstieg er als Klassenachter nach 57:46 Minuten. Dann kam seine Spezialdisziplin, das Rad fahren. Nördlich von Bolton waren die 180 Kilometer mit 2400 Höhenmetern zurückzulegen. Als er nach 5:15:08 Stunden vom Rad stieg, hatte er sich in seiner Klasse schon ganz nach vorne gearbeitet. Obwohl der anschließende Marathon auf einer hügeligen Strecke nicht schmerzfrei zu bewältigen war, war Heine letztlich mit der Zeit von 3:38:28 Stunden zufrieden. Insgesamt benötigte er 9:57:36 Stunden, was Platz drei in der Klasse M 35 und Rang 17 in der Gesamtwertung bedeutete.

Gleichzeitig hatte der 37-jährige Pädagoge mit dieser hervorragenden Vorstellung zum dritten Mal die Qualifikation für die WM auf der Pazifikinsel geschafft. Nach einer zweiwöchigen Ruhephase geht’s dann mit hartem Training bis Anfang Oktober weiter. jual