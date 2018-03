Tim Dillenbergers nimmt wehmütig Abschied vom TV Weisel

Kein Teaser vorhanden

Ihn werden die Fans des TV Weisel vermissen: Tim Dillenberger zieht's aus privaten Gründen in die Stuttgarter Kante.

Foto: Andreas Hergenhahn

"Wir wollten natürlich gewinnen. Der Willen war da, doch es hat bei uns überall ein bisschen gefehlt. Die Luft war raus, nachdem wir den Klassenverbleib vorzeitig eingetütet hatten", bilanzierte Volker Kern als Vertreter des nicht mit ins Oberbayrische gereisten Trainers Bernd Göttert. Der ohne die beiden angeschlagenen Stützen Adrian Debus und Patrick Schiep angetretene TVW offenbarte zunächst Probleme in der Abwehr, die Zuspiele fielen oft zu unpräzise aus, und im Rückschlag erwiesen sich die Weiseler als zu uneffektiv, um den MTV in arge Nöte zu bringen.

Dennoch: Alle Sätze verliefen spannend, so dass die Gäste aus dem fernen Rheinland ein wenig unter Wert geschlagen wurden. Vor allem Routinier Tim Dillenberger hätte sich ganz besonders einen Sieg gewünscht, denn er gab seinen Ausstand im Weiseler Trikot und wird in der kommenden Runde in seiner neuen schwäbischen Heimat für den TV Stammheim spielen. Stefan Nink

TV Weisel: Clasen, P. Kern, Ochs, Schupp, S. Kern, R. Debus, Dillenberger.