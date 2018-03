TC Grün-Weiß Betzdorf verpasst Aufstieg knapp

Kein Teaser vorhanden

Bei sengender Hitze gaben die Spieler des TC Grün-Weiß Betzdorf alles. Timo Kötting gewann im Einzel und im Doppel, konnte die knappe 3:6-Niederlage gegen den Marburger TC aber nicht verhindern.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

So verloren die Betzdorfer gleich drei Einzel im Match-Tiebreak: Groß selbst führte dabei nach 6:4, 2:6 in den ersten beiden Sätzen im entscheidenden Durchgang mit 5:2, ehe der Marburger Jan Beusch fehlerlos fünf Zähler in Folge zum Sieg machte. Auch Michael Weber verlor sein Einzel im dritten Satz, nach 3:6, 6:1 schlug sein Gegner Marian Junglaß in dieser Phase gleich fünf Asse und setzte sich mit 10:6 durch. Andreas Hörter hingegen hatte nach 3:6, 6:3 gegen Heiko Trümmer im Match-Tiebreak beim 1:10 keine Chance mehr.

Einzig Tom Köhler setzte sich für die Gastgeber im Match-Tiebreak durch; gegen Sascha Ferber gewann er mit 2:6, 6:4, 10:6. Den zweiten Punkt im Einzel steuerte für die Gastgeber Timo Kötting bei, der Goetz Lehnig klar mit 6:1, 6:1 bezwang. Im Spitzenspiel unterlag Timo Müller dem Mazedonier Lazar Magdincev deutlich mit 0:6, 2:6.

In den Doppeln kassierten Köhler und Marco Bierbaum gegen Junglaß/Ferber beim 3:6, 6:1, 2:10 die insgesamt vierte Niederlage im Match-Tiebreak. Da auch Müller/Groß gegen Magdincev/Beusch mit 1:6, 0:6 verloren, reichte der Doppelsieg von Weber/Kötting gegen Trümmer/Joerg Egbring (6:4, 6:1) nur noch zur Ergebnisverbesserung. "Wir waren alle überrascht, dass wir so gut mitgehalten haben", sagte Groß fügte hinzu: "Die Hitze war mörderisch, vor allem bei langen Ballwechseln war es schlimm. Wir wurden gebraten wie Hähnchen."

Die zum Teil spannenden Spiele verfolgten rund 150 Zuschauer, darunter viele der befreundeten Vereine aus Gebhardshain, Kirchen, Wissen und Altenseelbach. Nach den Spielen, die trotz des Ehrgeizes auf beiden Seiten äußerst fair abliefen, saßen die Betzdorfer und ihre Marburger Gegner noch lange Zeit zusammen und diskutierten über die vorhergegangenen Ballwechsel. Und Groß brachte den Gesamteindruck auf den Punkt: "Das war eine super Sache, die wir nicht vergessen werden. Man wird nicht alle Tage Oberligameister."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow