Birkenfeld

Tatort in Birkrenfeld: Einbrecher erbeuten in Bäckerei Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Straße „Maiwiese“ in Birkenfeld eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei entwendeten sie dort eine Bargeldsumme im vierstelligen Euro-Bereich.