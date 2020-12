Gerolstein

Tageswohnungseinbruch an „Heilig Abend“

Im Tatzeitraum 24.12.2020, 14:00 Uhr bis 25.12.2020, 01:20 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin aus, um in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kasselburger Weg 13 in Gerolstein einzudringen.