Nürburgring

Nürburgring. Tag zwei bei Rock am Ring haben die rund 80.000 Besucher, mit denen die Veranstalter am Pfingstwochenende am Nürburgring rechnen, nun hinter sich. Besonderes Highlight: Die Ärzte waren nach langer Pause endlich wieder dabei! Wir haben auch den zweiten Festivaltag in Bildern festgehalten.