SV Roßbach/Verscheid spielt torlos mit dem DFB-Pokal im Hinterkopf

Mit vereinten Kräften stemmen sich die Roßbacher (in den roten Trikots) den Angriffsbemühungen der Elversberger Gäste entgegen.

Foto: Jörg Niebergall

Während die Wiedtaler im ersten Abschnitt streckenweise guten Fußball boten, war die Leistung nach der Pause indiskutabel. Für den Roßbacher Spielertrainer Thomas Esch sind die derzeitig durchwachsenen Auftritte seiner Akteure reine Kopfsache: "Hier denken alle nur noch an Mainz."

Der bevorstehende Höhepunkt in der ersten DFB-Pokalrunde am kommenden Sonntag um 20.30 Uhr auf dem Koblenzer Oberwerth gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 könnte in der Tat ein Grund für den schwachen Start der Roßbacher in die noch junge Saison sein. "Ich werde noch verrückt. Jeder redet nur noch über den Pokal. Dabei ist der Alltag in der Oberliga doch viel wichtiger. Besonders für mich", sagte Esch, der zunächst nur neben der Außenlinie als Trainer agierte, und fügte hinzu: "Sogar ein vernünftiger Trainingsablauf ist kaum möglich. Irgendein Kamerateam schwirrt immer über den Platz und fordert vernünftige Bilder oder nachgestellte Szenen."

Doch der ganze Trubel und der Ausblick auf den Pokalkracher können nicht alleine als Grund für die krass unterschiedlichen Leistungen im Verlauf der 90 Minuten herangezogen werden. Wie auch bei der 0:1-Auftaktniederlage in Betzdorf zeigte der SVR – dieses Mal allerdings im ersten Durchgang – über fast 45 Minuten eine ansprechende Leistung und wirkte voll konzentriert.

Begünstigt wurden die nennenswerten Chancen der Gastgeber von vielen eklatanten Abspielfehlern der Gäste. So scheiterte Jan-Patrick Kadiata (11.) nach einer Vorlage von Gästeakteur Julian Weiersbach frei stehend an SV-Torhüter Tobias Rott. "Warum spielt Kadiata den Ball nicht einfach quer? Dann muss Nico Weber nur noch einschieben. Für solchen Eigensinn habe ich kein Verständnis", schimpfte Esch. "Das war die Schlüsselszene. Wenn wir 1:0 in Führung gegangen wären, hätten wir die Partie gewonnen. Da bin ich mir sicher."

Esch spielte sogar mit dem Gedanken, Kadiata sofort auszuwechseln. Doch der SVR-Coach ließ den eigensinnigen Angreifer über 90 Minuten durchspielen. Eine kluge Entscheidung, da Kadiata noch der gefährlichste SVR-Angreifer blieb, obwohl er von seinen Torjägerqualitäten aus der Vorsaison noch meilenweit entfernt ist.

Aber nicht nur er hat noch "deutlich Luft nach oben". Auch der ehemalige kanadische Nationalspieler Maycoll Canizales wirkte noch wie ein Fremdkörper, während in der Defensive die ordnende Hand fehlte. Lediglich SVR-Torhüter Stefan Linnig zeigte mehr als Normalform in einigen brenzligen Szenen. Linnig konnte den Ball gegen den frei stehenden Weiersbach noch mit den Fingerspitzen über die Torlatte lenken ((58.).

Diese gefährliche Aktion war gleichzeitig auch so etwas wie ein Angriffssignal für die Gäste, die immer stärker wurden. Die Roßbacher zeigten Probleme in der Abstimmung und in der Rückwärtsbewegung und hatten nun Glück, ohne Gegentreffer zu bleiben. Lediglich Kadiata (72.) sorgte noch für einen weiteren Aufreger, als er gegen den Elversberger Torhüter Tobias Rott in einer Eins-zu-eins-Situation den Kürzeren zog.

"Tobias ist ein absoluter Führungsspieler für uns. Sein Stellungsspiel und seine Erfahrung sind enorm wichtig für die vielen jungen Spieler", gab es von SVE-Trainer Peter Eiden ein dickes Sonderlob für den in Rheinbrohl fest verwurzelten Rott, dessen Bruder Moritz als Ersatzkeeper auf der SVE-Bank saß. Ansonsten waren sich beide Trainer einig, dass das torlose Remis nach dem Spielverlauf in Ordnung ging.

