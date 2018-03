SV Roßbach verliert letzten Test vor dem Saisonstart

Kein Teaser vorhanden

Haben noch Gesprächsbedarf: Roß-bachs Spielertrainer Thomas Esch (links) und sein Assistent Uwe van Eckeren.

Foto: Jörg Niebergall

"Auf drei oder vier Positionen ist die Anfangself für Betzdorf noch unklar", gab Roßbachs neuer Spielertrainer Thomas Esch nach dem Spiel einen Einblick in seine Überlegungen. Esch selbst spielte erneut nur 45 Minuten lang und verfolgte den zweiten Spielabschnitt von der Trainerbank aus. Dort sah er im 4-4-2-System eine gut harmonierende Innenverteidigung mit Eike Mund und Kevin Krämer. Rechts in der Abwehr bot David Rombach eine energische, ordentliche Leistung. In manchen Situationen muss er jedoch noch das recht Maß an Aggressivität finden. Sein Konkurrent für Betzdorf wird Marius Kröner sein. Hinten links gesetzt, obwohl nicht fehlerfrei – vor allem im Spielaufbau und im Stellungsspiel – ist Adnan Behlulovic.

Verzichten musste "Eschi" noch auf die angeschlagenen beiden "Wunsch-Sechser" Dominick Müller und Martin Schönke. Die Außenpositionen im Mittelfeld sind von Kapitän Raphael Bernard (rechts) und Jan-Patrick Kadiata (links) nominell stark besetzt. Kadiata sucht sichtbar allerdings nach seiner Form und seiner Torgefährlichkeit. Viel zu oft verzettelte er sich am Sonntag in sinnlosen Dribblings und verlor so manchen Ball. Im Angriff dürften Maycoll Canizales und Esch für das Auftaktspiel die erste Wahl sein, wenngleich der Ex-Wirgeser Tim Schnug im zweiten Spielabschnitt gegen Hennef eine gute Leistung zeigte und seine Torgefährlichkeit andeutete. Verzichten muss der SV Roßbach/Verscheid noch auf die Langzeitverletzten Gordon Addai und Sebastian Krautscheid. Zudem fällt derzeit auch Neuzugang Mario Seitz aus. Der Offensivmann verletzte sich beim Test am vergangenen Donnerstag in Troisdorf (6:1-Sieg). Wie schwer, darüber soll heute eine ärztliche Untersuchung Aufschluss geben.

Ein Spielerabgang ist wie bereits berichtet nahezu fix. Ebewa-Yam Mimbala wechselt wohl zum Regionalliga-Aufsteiger FC Homburg. Dafür haben die Roßbacher die zweite Torwartposition mit Göran Renner vom Westfalen-Oberligisten TuS Erndtebrück neu besetzt.

SV Roßbach/Verscheid: Linnig – Rombach (76. Kabak), Mund, Krämer, Behlulovic (83. Splettstößer) – Bernard, Alexander Becker (60. Fichtl), Akwapay (46. Kröner), Kadiata – Esch (46. Schnug), Canizales (71. vom Dorf).

Schiedsrichter: Lukas Heep (Feldkirchen) – Zuschauer: 180.

Tore: 0:1, 0:2 Denis Wegner (5., 83.). Christoph Hansen