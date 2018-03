SV Roßbach fiebert dem Saisonstart in der Oberliga entgegen

Kein Teaser vorhanden

Roßbachs kanadischer Neuzugang Maycoll Canizales (SC Fortuna Köln) soll dem Angriff der Wiedtaler in der am Samstag beginnenden Oberliga-Saison 2012/2013 mehr Torgefahr verschaffen.

Foto: Jörg Niebergall

Neuzugang Seitz fällt lange aus

Es hat sich in den vergangenen Tagen noch einiges getan beim SV Roßbach. Das ist zuerst einmal die schwere Verletzung von Nachwuchstalent Mario Seitz. Der erst vor wenigen Wochen aus Ellingen gekommene Seitz fällt wegen eines Kreuzbandrisses wahrscheinlich bis zur Winterpause aus. "Das ist für uns alle ein Schock", sagt Esch. Somit stehen in Person von Seitz und den weiteren Langzeitverletzten Gordon Addai, Sebastian Krautscheid und Norman Olck nun schon vier Spieler in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Zudem ist der Wechsel von Ebewa-Yam Mimbala zum Regionalliga-Aufsteiger Regionalliga-Aufsteiger FC Homburg perfekt. Manager Rudi Schmitz gab nach Verhandlungen mit den Saarländern grünes Licht. "Aus diesen Gründen werden wir keinen Spieler aus dem aktuellen Kader mehr abgeben", sieht Esch die personellen Dinge als geregelt an.

Doch im Laufe der Woche gab es noch weitere kleine Rückschläge. Dominick Müller fehlte wegen einer starken Bronchitis ebenso im Training, wie Neuzugang Martin Schönke wegen muskulärer Probleme. Während Müller definitiv nicht auflaufen kann, gibt es bei Schönke noch Hoffnung auf einen Einsatz. Deshalb steht die Wunschelf von Esch momentan nur auf dem Papier. Bis Samstag sind Änderungen noch möglich.

Esch warnt vor Betzdorfs Standards

Nach einigen Spielbeobachtungen ist der SVR-Spielertrainer von der Stärke der Betzdorfer unter ihrem routinierten Trainer Günter Borr beeindruckt. "Die Mannschaft ist nicht schwächer als in der in der vergangenen Saison. Besonders bei Standards müssen wir gehörig aufpassen. Da haben wir schon bei unserem letzten Aufeinandertreffen zwei Mal gehörig gepennt und deshalb verloren." Das Augenmerk wird die SVR-Abwehr in erster Linie auf den groß gewachsenen Sebastian Land legen müssen. Wer Land im Kopfballduell abschirmen soll, ist noch offen. Nach den Abgängen von Sascha Watzlawik und Mimbala wird der SVR mit einer völlig neuen Innenverteidigung auflaufen.

Das letzte große Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Esch selbst. Am liebsten würde er bei seinem Debüt als verantwortlicher Trainer zunächst auf der Bank Platz nehmen. Doch "Eschi" lässt sich noch nicht abschließend in die Karten schauen. "Die Mannschaft und ich sind topmotiviert. Das erste Saisonspiel ist immer ein Höhepunkt , besonders dann, wenn es ein Derby ist. Da gilt es direkt zu beweisen, dass wir diese Saison wieder für die ein oder andere Überraschung in der Liga sorgen können", sagt Esch. Am liebsten wäre dem Neucoach natürlich gleich ein Dreier an der Sieg.

Von unserem Mitarbeiter Ludwig Velten

So will der SV Roßbach spielen

Linnig – Rombach, Mund, Krämer, Behlulovic – Bernard, Schönke – Akwapay (Esch), Alexander Becker, Kadiata – Canizales.