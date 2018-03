SV Nohen verliert ohne Randolph deutlich

Kein Teaser vorhanden

In dieser Situation herrschte dicke Luft vor dem Tor des TV Hettenrodt. Meistens jedoch spielten sich die gefährlichen Szenen auf der anderen Seite, der Seite des SV Nohen, ab. Der TV Hettenrodt setzte sich deutlich mit 6:1 durch.

Foto: Manfred Greber

TuS Oberbrombach – SV Buhlenberg 2:4 (1:1). Timo Heup brachte die Gäste mit einem Schuss aus 30 Metern in Führung. Die Hausherren besaßen einige Chancen, dennoch traf einzig Matti Hobitz (23.). Alexander Brächer drehte die Partie zu Gunsten des TuS (52.). In der Folge häuften sich Unkonzentriertheiten auf bei den Gastgeber, was der SV konsequent zu nutzen wusste. Thomas Hoffmann (70.), Jurij Schewtschenko (81.) und Philip Alscher (90.) sicherten drei Punkte.

SGH Rinzenberg – VfR Baumholder II 3:0 (1:0). Die SGH besiegelte den Sieg kurz vor sowie unmittelbar nach der Pause. Zunächst traf David Nix (43.), ehe Tobias Finkler netzte (47.). Rinzenberg dominierte, wenngleich lediglich Nix noch einmal erfolgreich war (55.). "Wir hatten noch mehr Chancen, trotzdem waren wir froh als das Spiel bei dieser Hitze vorbei war", erklärte SGH-Spielertrainer Erik Heimfarth.

ASV Idar-Oberstein – Spvgg Nahbollenbach II 4:0 (1:0). Die Gäste begannen gut und waren das bessere Team. Ivan Jambrecina sorgte dann mit einem verwandelten Elfer für mehr Ruhe im ASV-Spiel (33.). Fortan hatten die Obersteiner das Geschehen im Griff, auch weil die Nahbollenbacher mit konditionellen Problemen zu kämpfen hatten. Tobias Schleich (50.), Paul Melcher (62.) sowie Roman Melcher (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Eine gute Leistung zeigte Schiedsrichter Kim Oliver Rieth.

SG Frauenburg – TuS Tiefenstein 2:2 (0:0). Die Fans und Spieler der SG mussten sich an das vergangene Wochenende erinnert fühlen, erneut wurde eine klare Führung verspielt. Thorsten Wilds Doppelpack brachte die Frauenburger auf die Siegerstraße (50., 60.). Allerdings befanden sich nur noch zehn SGF-Akteure auf selbiger. Andreas Bechtel sah Gelb-Rot, da der Unparteiische eine Schauspieleinlage sah (58.). In Unterzahl schwanden die Kräfte zunehmends, sodass die Gäste zurückkamen. Florent Paja (84.) und Sebastian Forster (90.) trafen. Res.: 7:0

FC Hohl Idar-Oberstein – VfL Algenrodt 1:5 (0:1). Alejandro Aragon-Wild bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand, als er Martin Conrads Elfer parierte (17.). Kurz darauf machte es Patrick Galle aus dem Spiel heraus besser (25.). Halil Kararilan (47.) markierte den Ausgleich, ehe die Hitze ihren Tribut zollte. Der FC Hohl II brach ein. Brandon Zang (53., 62.) und Conrad (80., 90.) blieben eiskalt vor dem gegnerischen Tor.

SV Göttschied – SV Heimbach 1:3 (1:2). Der SVH zeigte im ersten Abschnitt eine starke Leistung, dennoch hatten die Hausherren zwei gute Chancen vergeben, als Tim Sesterhenn die Gästeführung besorgte (22.). Marco Hebel erhöhte (32.). Spielertrainer Sascha Wendel verkürzte vom Elfmeterpunkt (43.). Nach dem Wechsel übernahm der Aufsteiger das spielerische Kommando. Beide Team verzeichneten zwei Alutreffer, einzig Maik Winter netzte (61.). Reserve: 0:2

SG Berglangenbach/Ruschberg – VfL Weierbach II 1:4 (0:2). Mahmut Taraman brachte den starken VfL in Führung (FE, 31.). Alexander Messer erhöhte (42.), ehe Marc Holzapfel für Hoffnung bei der SGB sorgte (67.). In der Folge schnupperten die Hausherren kurz am Ausgleich. Tim Förster (71.) und Patrick Michel (FE, 84.) machten die Hoffnungen zunichte.

TV Hettenrodt – SV Nohen 6:1 (2:1). Arthur Bilalov brachte die Gäste, die ohne Spielertrainer Michael Randolph antraten in Führung (13.). Fabian Locher (31.) und Martin Koch (37.) drehten die ausgeglichene Partie noch vor der Pause. Nach dem Pausentee agierten die Hausherren bei heißen Temperaturen deutlich bissiger. Kai Franzmann (48.) sowie Dirk Franzmann (FE, 61., 85., 90. bauten die Führung aus. Reserve: 7:4