Straßenverkehrsgefährdungen durch flüchtenden PKW

Am Dienstag, 05.01.2021, gg. 11.30 h, befuhr ein schwarzer PKW Toyota mit französischen Kennzeichen die Autobahn A 60, aus Richtung Belgien kommend, in Richtung Prüm.

Im Bereich des Rastplatzes Schneifel-West wendete der Fahrzeugführer bei Erkennen einer dort eingerichteten Bundespolizeikontrolle unvermittelt seinen PKW und flüchtete wieder über die A 60 in Richtung Belgien. Bei der anschließenden Flucht mit Geschwindigkeiten bis zum Teil 200 km/h (erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt 100 km/h) erfolgten durch den Fahrer des schwarzen Toyota mehrere waghalsige Überholmänover, wobei andere Fahrzeugführer gefährdet wurden.



Sachdienliche Hinweise und Angaben, insbesondere zu den erfolgten Gefährdungen, werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. Nr. 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de



