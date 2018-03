Steffen Eckers Doppelpack lässt Müschenbachs Trainer Marco Schnell jubeln

Kein Teaser vorhanden

Der von der Spvgg Hadamar zu den Eisbachtalern gewechselte Koreaner Kyun Bo Song ging zwar gegen Hassia Bingen leer aus, trug sich dafür aber beim Pokalsieg in Welterod in die Schützenliste ein. Foto: Andreas Hergenhahn

SG Mündersbach/Roßbach – SG Malberg/Rosenheim 0:2 (0:2). Nach fünf Minuten fiel das 0:1 für den Rheinlandligisten (Andreas Nauroth), nach 19 Minuten das 0:2 (Björn Daginnus): "Da ahnt man doch Übles", sagte Mündersbachs Trainer Helmut Meuer. Doch der gastgebende A-Ligist steigerte sich nach dem durchwachsenen Beginn und bot in der Folge eine starke Leistung, die auch Meuer überzeugte: "Nach dem 0:2 haben wir praktisch keine Chance mehr zugelassen und hätten in der 70. Minute sogar das 1:2 machen können." Der Schuss von Jeton Muriqi, der nach dem Wechsel von der SG Bruchertseifen sein Pflichtspieldebüt für Mündersbach feierte, wurde aber auf der Linie geklärt. "Hätten wir in dieser Phase verkürzt, wäre es noch mal spannend geworden", sagte Meuer, der "sehr zufrieden" war mit dem Auftritt seiner Elf.

SG Wiedtal Niederbreitbach – SG Müschenbach/Hachenburg 1:2 (0:2). In einer auf des Messers Schneide stehenden Partie setzten sich die Westerwälder knapp durch. Der Ex-Guckheimer Steffen Ecker trug sich gleich zweimal in die Schützenliste ein (5., 40.), nachdem er jeweils vom starken Balleroberer Johnny Altgeld mustergültig bedient worden war. Die Wiedtaler sorgten vor allem mit ihren groß gewachsenen Akteuren bei Standards für Gefahr. Kurz nach Wiederbeginn kassierten die Gäste nach einem ruhenden Ball, den sie nicht aus der Gefahrenzone brachten, den Anschlusstreffer. "Wir haben es verpasst, den Sack zuzumachen. So mussten wir bis zum Schluss bei diesem engen Ding zittern", war Müschenbachs Trainer Marco Schnell froh über den Einzug in die zweite Pokalrunde.

FSV Welterod – Eisbachtaler Sportfreunde 0:8 (0:3). FSV-Trainer Thomas Hofmann gratulierte den Eisbären zu einem "standesgemäßen Sieg". Der Rheinlandligist, der mit Kapitän Manuel Haberzettl und Neuzugang Soheil Mansur zwei Gesperrte ersetzen musste, ließ vor 220 Zuschauern in der Vogtei Ball und den A-Ligisten laufen. Die Torfolge: 0:1 Janik Ernet (16., Freistoß), 0:2 Simon Fein (22.), 0:3 Kyun Bo Song (40.), 0:4 Pajtim Balija (48.), 0:5 Simon Fein (64.), 0:6 Martin Wagner (80.), 0:7 Daniel Martin (86.), 0:8 Kutaro Higashi (88.). "Es war eine klare Sache. Jetzt sind die Jungs erst mal platt", bilanzierte SFE-Trainer Norbert Reitz.

Testspiel

Eisbachtaler Sportfreunde – BFV Hassia Bingen 3:2 (1:1). Das gastgebende Team von Trainer Norbert Reitz landete einen hochverdienten Sieg gegen die Hassia aus Bingen, die ohne ihren neuen Star Ailton die Fahrt in den Westerwald angetreten hatte. Vor immerhin rund 200 Schaulustigen gerieten die Gastgeber nach einem Abwehrfehler früh in Rückstand, doch davon ließen sie sich nicht aus der Fassung bringen. Eine hochkarätige Torchance nach der anderen wurde herauskombiniert, doch im Abschluss blieben viele Wünsche offen. Für den Ausgleich sorgte dann Kapitän Haberzettl, der eine Ecke Soheil Mansurs per Kopf in die Maschen setzte (43.). Haberzettl war es auch, der nach vielen vergebenen Gelegenheiten einen an Simon Fein verursachten Strafstoß sicher zum 2:1 vollstreckte (72.). Eisbachtals Großzügigkeit in vorderster Linie schien sich zu rächen, als die Hassia bei einem der wenigen nennenswerten Vorstöße zum 2:2 kam (85.). Für den hochverdienten Sieg sorgte dann Abwehrmann Daniel Martin, der einen Haberzettl-Freistoß per Kopf zum 3:2 einnetzte. ros, stn