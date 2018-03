Sprung aufs Treppchen gelingt nicht

Kein Teaser vorhanden

Bei der weiblichen Jugend sorgte die W 15-Schülerin Juliane Keser aus Selters mit ihrem vierten Rang im Lauf über 1500 Meter in der Zeit von 5:37,25 Minuten für das beste Ergebnis aus Westerwälder Sicht. Nach zwei Zeitläufen über 800 m wurde die Höhr-Grenzhäuserin Anna-Sophie Pink mit 2:33:06 Minuten auf Rang sieben gesetzt, was ihrer bisher gezeigten Zeiten über die zwei Stadionrunden entspricht. Für die B-Jugendliche Hannah Weller kam im ersten Vorlauf über 100 m in 13,48 Sekunden bereits das "Aus", aber mit 27,90 Sekunden belegte sie über 200 Meter Rang zehn nach drei Zeitläufen. Therese Bersch kam mit ihren von 13,40 Sekunden im ersten Vorlauf des 100 m-Sprints nicht weiter. Über 400 m rief sie allerdings mit 63,67 Sekunden eine ansprechende Leistung ab, die mit Rang fünf belohnt wurde.

Der B-Jugendliche Niklas von Weschpfennig schied über 100 Meter mit 12,02 Sekunden als Fünfter in seinem Vorlauf aus. Selina Kexel scheiterte im 100 m-Sprint der Frauen nach 14,10 Sekunden als Vierte, sie blieb hinter ihrer Saisonmarke von 2010 zurück.

Beim 3. Abendsportfest der LG Meckenheim waren zwei Athleten aus Selters für die LG Westerwald am Start. Cynthia Klothen wurde bei den Frauen zweimal Zweite und zwar lief sie 15,13 Sekunden im 100 m-Sprint und über 200 m wurde 31,45 Sekunden für Sie gestoppt. Tobias Niedermühlbichler kam im 100 m-Sprint auf Rang sieben mit 12,36 Sekunden und im 200 m-Sprint lief er in 25,65 Sekunden auf rang sechs. kt