Sportpark kassiert klare Niederlagen

Windhagens Alexander Prühs (links) verlor sein Einzel gegen Frankfurt klar mit 1:6, 1:6. Julian Dehn (rechts) gab eine gute Abschiedsvorstellung gegen die Eintracht. Er holte den einzigen Punk für den Sportpark. Fotos: Creativ Foto: Creativ

Doch ob es zum Abstieg kommt, steht erst am 12. August fest. Denn dann endet die Runde in der 2. Bundesliga. Von möglichen Absteigern aus dieser Spielklasse in die Regionalliga Südwest hängt die Anzahl der Absteiger aus der dritthöchsten Spielklasse ab. Kommt aus der 2. Liga höchstens eins der beiden Südwestteams (TC Wolfsberg Pforzheim und TV Reutlingen) runter, bleibt Windhagen trotz der verkorksten Saison mit nur einem Sieg (5:4 gegen den SSC Karlsruhe) Regionalligist.

"Auch die Oberliga ist für uns eine gute Liga. Wir werden uns Gedanken machen, wo wir in der kommenden Saison antreten", deutete Kornmeyer nach dem ernüchternden Saisonende an. Neben Tobias Wernet, der bereits in dieser Saison aus beruflichen Gründen passen musste, wird ein zweiter Spieler demnächst in den USA arbeiten und dem Sportpark fehlen. "Julian Dehn hat ab 1. September einen Arbeitsvertrag in den USA", berichtet Kornmeyer. Nach ein, zwei neuen Akteuren haben sich die Windhagener daher bereits umgesehen.

