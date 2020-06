Rheinland-Pfalz

Stabil sind die Zahlen noch nicht, dennoch gibt es ab Mittwoch für den Sport in Rheinland-Pfalz weitere entscheidende Lockerungen trotz der Coronavirus-Pandemie. So ist auch im Breiten- und Vereinssport der Trainings- und sogar Wettkampfbetrieb in nahezu allen Sportarten wieder möglich. Die einzige Einschränkung, die die zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vorsieht: Die Gruppengröße bei allen Sportarten, sei es im Freien oder in der Halle, darf zehn Personen nicht überschreiten.