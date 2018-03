Spitzenspiel zum Saisonauftakt

Kein Teaser vorhanden

Seit Jahren eine feste Größe im Mittelfeld des von Berti Balte (rechts hinten) trainierten TSV Schott Mainz: Thorsten Kleber (links). Foto: Bernd EÃling

Das geht ja gleich richtig los in der Fußball-Verbandsliga. Zum Saisonauftakt muss der TSV Schott Mainz bei Alemannia Waldalgesheim ran. Und das bedeutet konkret: Es handelt sich am Sonntag um 15 Uhr um ein echtes Spitzenspiel. Denn der prosperierende Werksverein aus Mainz hat sich in seinem zweiten Verbandsligajahr eindeutig den Aufstieg in die Oberliga zum Ziel gesetzt, und die nach jahrelanger Oberligazugehörigkeit gerade frisch abgestiegene Alemannia möchte sobald wie möglich gerne wieder in die Beletage des Südwestens zurückkehren.

"Das ist mir ganz recht so, dass es direkt zu diesem Kräftemessen kommt", sagt Schott-Trainer Berti Balte. "Da sehen wir wenigstens frühzeitig, wo wir stehen." Die Waldalgesheimer haben ihre Leistungsträger an der Waldstraße gehalten und sehen ihre Zugänge durchaus als Verstärkungen an. Dazu soll auch ausgerechnet Schott-Abgang Dominik Lang gehören, der in den vergangenen drei Jahren somit schon drei Vereinen weitergeholfen haben müsste. In dieser Zeit war er beim SV Gonsenheim, bei Fontana Finthen und zuletzt eben beim TSV Schott.

Schnörkellos über die Flügel

Alemannen-Coach André Weingärtner, dessen Kader im Vergleich zum vergangenen Jahr in seinen Augen an Qualität gewonnen hat, schätzt aber in der "zu verspielten Mannschaft einen gradlinigen Typ wie Lang mit seinem schnörkellosen Stil, der über die Flügel Torgefahr ausstrahlt."

Beim traditionellen Vorbereitungsturnier Mitte Juli in Waldalgesheim haben Bertis Buben schon einmal in diesem noch jungen Spieljahr Bekanntschaft mit der Alemannia gemacht. 2:3 verlor der TSV Schott das Halbfinale und ebenso wie das Gastgeberteam, im Spiel um Platz drei fegten die Mainzer dann Hassia Bingen 9:1 vom Platz.

"Wir hatten während der Vorbereitungszeit auch einmal eine Phase, in der es nicht so gelaufen ist", sagt Balte. "Aber nach den letzten beiden Testspielen war die Mannschaft auf dem Stand, auf dem ich sie haben wolle." 5:1 gegen die Sportfreunde Eisbachtal und 3:2 gegen Rot-Weiß Koblenz, die beide in der vergangenen Saison in der Verbandsliga Rheinland um den Titel mitgespielt haben und dem SV Mehring ganz knapp den Vortritt lassen mussten, lautete die Ergebnisse.

"Ich erwarte in unserer Verbandsliga in dieser Saison einen Zwei- bis Vierkampf", sagt Balte, der auch den FV Dudenhofen und eine Überraschungsmannschaft – "die gibt es ja schließlich fast immer" – für titelfähig hält.

In Waldalgesheim wird von den Neuen im Kader des TSV Schott mit Sicherheit Markus Kreuz zu finden sein, Christian Kunert hat gute Chancen für einen Einsatz auf der rechten Außenbahn, Stürmer Adem Kaya und Verteidiger Nenad Simic haben in der Vorbereitungszeit einen guten Eindruck hinterlassen, Patrick Manthe meldet seine Ansprüche für den Torhüterposten an, Youngster Marcel Heeg (20), ein Talent aus der 1b-Mannschaft, hat in den Testspielen fünf Tore geschossen und somit ebenfalls gute Chancen, eventuell im Angriff neben Goalgetter Mükkerrem Serdar zum Einsatz zu kommen. Stürmer Christian Bolm und Florian Breitenbach, Zugang vom Auftaktgegner Waldalgesheim, haben nach längeren Verletzungen noch Trainingsrückstand. Armin Franz