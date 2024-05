Plus Bad Kreuznach

Spektakulärer Unfall auf Bad Kreuznacher Wilhelmstraße: Auto kracht in Schaufenster von „Schuh Frank“

i Einen heftigen Aufprall erlebte der Fahrer dieses Autos: Er krache mitten in die Fassade des Geschäftes „Schuh Frank“. Feuerwehr Bad Kreuznach Foto: Feuerwehr Bad Kreuznach

Am Ende glimpflich ausgegangen ein spektakulärer Unfall am Sonntagnachmittag auf der Bad Kreuznacher Wilhelmstraße. In Folge eines Unfalls krachte dort gegen 16.45 Uhr ein Pkw in das Schaufenster des bekannten Geschäfts „Schuh Frank“ an der Ecke Wilhelmstraße/Bourger Platz.