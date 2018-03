Späte Rettungsversuche gerieten ziemlich stümperhaft

Kein Teaser vorhanden

Zwei Seiten zeigte gestern, wie auch seine Mannschaft, 06-Stürmer Christian Neumann: In der ersten Halbzeit agierte er überlegt und setzte seine Mitspieler ein, nach dem Wechsel gelang kaum etwas.

Foto: Bernd Eßling

Vor allem weite Teile der zweiten Halbzeit erinnerten doch stark an die konzeptionslos wirkenden und läuferisch unterlegenen Auftritte gegen bestenfalls mittelmäßige Gegner der vorigen Runde. Nach dem 1:2 (1:0) gegen den SC Teutonia Watzenborn/Steinberg müssen die Kasteler zusehen, nicht bald schon wieder mitten im Abstiegskampf zu stehen.

Das Trainerduo Denis Wetz/ Andreas Thielen musste besonders bei der Abwehformation eine Konstellation wählen, die so wohl nicht allzu häufig zusammenkommen wird. Weil Denis Oriana ausfiel, musste Neuzugang Florian Forg dessen Position im Mittelfeld übernehmen. Eigentlich ist Forg aber als Stabilisator in der Innenverteidigung der neuen Vierer-Abwehrkette vorgesehen – und sollte baldmöglichst dorthin zurückkehren, wie es sich in der Vorbereitung bewährt hatte.

Hofem zunächst nur auf der Bank

Seinen Stürmer Kai Hofem ließ Wetz in der ersten Halbzeit überraschend auf der Bank. "Er konnte nicht richtig trainieren, und man hat ja auch gesehen, dass er dadurch kräftemäßig Probleme hatte", erläuterte der Trainer. Doch trotz der Pausenführung drängte es ihn, noch mehr für die Offensive zu tun. Denn schon nach den ersten zehn Minuten, die durch ein energisch nach vorne drängendes Kasteler Team geprägt waren, war es mit der Herrlichkeit der 06er schon wieder vorbei. Es war die beste und einzige überzeugende Phase der Partie für die Hauherren, die mit dem Führungstreffer belohnt wurde. Forg köpfte einen Unterkanten-Freistoßkracher von Christian Neumann als Abstauber aus kurzer Distanz ein (11.).

Bis dahin war alles in Ordnung und die Führung verdient, aber mit dem Zwang, sich wehren zu müssen, entwickelten die Gäste mehr Mut zur Offenheit. Es zeigte sich, dass die Teutonen trotz der Unsicherheiten der vergangenen Wochen – Trainer Fabio Eidelwein übernahm im Juli kurzfristig für Gino Parson – mannschaftlich gut funktionieren und durch ihre permanenten Anspielversuche in die Schnittstellen der Kasteler Kette alle paar Minuten den Ball in den Strafraum und häufiger auch zum Abschluss brachten.

Zu wenig eigene Chancen

Lange Zeit reichte die Aufmerksamkeit der 06-Deckung, um noch den Fuß dazwischen zu bekommen; Denis Ademovic stand bei den wenigen Bällen, die letztlich auf sein Tor gingen, stets richtig. Mit zunehmender Spieldauer aber wurden die Szenen vor allem über die linke Abwehrseite der Gastgeber immer haariger. Besonders Domenico Lombardo, einer von dem halben Dutzend Neuzugänge, die gestern in der Startelf standen, kam nun bei den schnellen Vorstößen der Gäste immer mehr in Bedrängnis. Als das 1:1 fiel, stand Richy Zimmermann nach einer Freistoßhereingabe alleine vor dem Tor und ließ Ademovic aus kurzer Distanz keine Chance (1:1, 70.).

"Machen wir nach der Pause gleich das 2:0, ist das Spiel durch", vermutete Wetz hinterher. Mag sein, aber die von ihm konkret angesprochene Szene, in der Christian Toplak, zusammen mit Forg der beste der Neuen im Team, Sargon Odisho einen Freistoß auf den Kopf flankte, war aber auch schon so ziemlich alles an hochkarätigen Chancen nach dem Wechsel (52.) – eindeutig zu wenig.

Beim 1:2 zog Fahdi Michel links an Lombardo vorbei und schoss zur inzwischen nicht mehr unverdienten Gästeführung ein (80.). Die letzten Kasteler Bemühungen zur Rettung wenigstens eines Punktes gerieten ziemlich stümperhaft – nur gut, dass zum Grüblen angesichts des strammen Auftaktprogrammes (am Mittwoch geht es zum SV Wiesbaden) keine Zeit ist.

Guido Steinacker

FVgg Kastel 06: Ademovic – Odisho, Hübner (80. Chr. Lang), Binkol, Lombardo – Toplek, Forg, Losito (60. Flindt), D. Lang (46. Hofem) – Neumann, Taijou.