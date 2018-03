Sophie Hofmann gewinnt EM-Bronze

Kein Teaser vorhanden

Sophie Hofmann (links) erwies sich bei der EM mit ihrem Vierbeiner Riverdance und Longenführerin Heide Pozepnia (rechts) als starkes Team. Foto: honorarfrei

Bei den "FEI European Open Championships" ging es in den vier Disziplinen Team, Pas de Deux und den Einzel der Damen und Herren um die begehrten Titel. Im Einzelwettbewerb der Damen stellte sich Sophie Hofmann mit ihrer Longenführerin Heide Pozepnia und dem Pferd Riverdance von Sonja Sander der bärenstarken Konkurrenz. Die kontinentalen Titelträger wurden in zwei Wertungsrunden ermittelt. Zunächst ging es für die 16-jährige Voltigiererin darum, sich bei ihrem ersten Einzelstart bei einer Junioren EM für das Finale der besten 15 zu qualifizieren. Keine einfache Aufgabe, denn dieses Ziel hatten auch 35 Konkurrentinnen. Es wurde Sport auf höchstem Niveau geboten, die vielen Zuschauer konnten die Faszination des Voltigiersports live miterleben.

Beim ersten Pflichtdurchgang zog der Vierbeiner Riverdance an der Longe Heide Pozepnias sicher und ruhig seine Runden. Sophie Hofmann turnte sauber und präzise und erreichte mit ihrer Leistung eine Wertnote von 7,421 und damit den dritten Rang in der ersten Zwischenwertung. Tags darauf tat sich Riverdance in der Kür nach gelungenem Auftakt etwas schwer. Trotzdem turnte Hofmann ihre Kür konsequent und gut weiter – mit Platz sieben hatte sie das Finalticket gelöst.

Erneut überzeugend lief es bei der zweiten Pflicht. Belohnt wurde der Auftritt der Bad Emser Crew mit der zweitbesten Bewertung mit der Note 7,674. Damit hatte Hofmann sogar die spätere Europameisterin Anais Kristofics-Binder im Zwischenklassement hinter sich gelassen.

Nun kam es auf die abschließende Kür an. Die Spannung war kaum mehr zu übertreffen, die vielen Fans in der Halle sorgten für eine tolle Atmosphäre. Sophie Hofmann bewies ausgeprägte Nervenstärke und turnte eine extrem saubere und von Höchstschwierigkeiten gespickte Kür. Riverdance lief an Pozepnias Longe präzise wie ein Uhrwerk. Nach dem Abgang brach Jubel in der Arena aus, denn die Bad Emserin hatte mit einer Wertnote von 8,068 dem begeisterten Publikum die zweitbeste des Kür des Tages geboten.

Anschließend mussten die Bad Emser der Konkurrenz zuschauen und abwarten. Platz für Platz holte Sophie Hofmann auf und verdrängte einige bis dahin vor ihr liegenden Voltigierer. Und dann war es perfekt: Sophie Hofmann, Heide Pozepnia und Riverdance standen als Gewinner der Bronzemedaille tatsächlich auf dem Siegertreppchen und sorgten für eine der größten sportlichen Überraschungen dieser Europameisterschaften. Gold holte Anais Kristofics-Binder, Silber ging an Lisa Fritz nach Österreich. Hinter Hofmann landete deren Teamkollegin Gianna Meier.

Insgesamt konnten die deutschen Voltigierer mit ihrem Abschneiden in Pezinok sehr zufrieden sein. So gewann das Team Neuss bei den Gruppen, Thomas Brüsewitz erreichte Silber bei den Herren. Auch bei den "Pas de Deuxs" sorgten Gera Grün und Justin van Gerven für eine tolle Silbermedaille. In diesem Wettbewerb war Sophie Hofmann mit Josef Hahner und Julia Zöllner an der Longe am Start. Die für die Titelkämpfe neu formierte Kombination zeigte eine technisch anspruchsvolle Kür und erreichte den siebten Platz in der Gesamtwertung.