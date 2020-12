Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 17:22 Uhr

Die Zahl der Straftaten in den Jahren 2018 (links) und 2019 (rechts).

Gewaltanwendung oder Drohung mit solcher: 589 | 555

Straßenkriminalität gesamt: 529 | 557

Diebstähle insgesamt: 524 | 518

Diebstähle in Büro-, Werkstatt- oder Lagerräumen: 13 | 18

Vermögens- und Fälschungsdelikte: 580 | 519

Ladendiebstähle: 133 | 148

Körperverletzung: 421 | 391

Sachbeschädigungen: 341 | 389

Beleidigungen: 227 | 211

Betäubungsmittelkriminalität: 148 | 159

Gewalt in engen Beziehungen: 106 | 114

Hausfriedensbruch: --- | 84

An Tankstelle nicht bezahlt: 58 | 61

Computerkriminalität: --- | 32

Widerstand/tätl. Angriff gegen die Staatsgewalt: 22 | 27

Brandstiftung: --- | 19

Stalking: 11 | 8

Vorgetäuschte Straftaten: --- | 11