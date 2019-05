Brüssel

Brüssel. Ein Europa, in dem Klima- und Artenschutz sowie die sozialen Rechte gesichert werden – das ist das Programm der europäischen Grünen für die Europawahlen. Ska Keller steht an der Spitze der deutschen und der europäischen Liste. Und sie sagt, in welcher EU sie am Morgen des 27. Mai aufwachen möchte.