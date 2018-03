SG Sohren dominiert den Rheinlandligisten – und verliert

Kein Teaser vorhanden

Gleich schlägt's ein: Bad Breisigs Spielmacher Ilkay Keskin (Nummer 10) schlenzt das Leder über die Sohrener Mauer zum 2:2 ins Netz. Viktor Singer, Robert Beregowez, Torsten Klingels, Angelo Mirenda und Andy Herdt (von links) können nur tatenlos zuschauen. Bad Breisig gewann mit 3:2 und zog in Runde zwei ein.

Foto: B&P Schmitt

"So ist Fußball – hart und ungerecht", sagte Sohrens Trainer Ulli Weckmann nach der verpassten Überraschung: "Wir haben 77 Minuten ein geiles Spiel gemacht, doch dann hat man gesehen, dass wir Probleme bekommen, wenn wir auswechseln müssen. Unordnung kam in unser Spiel." Weckmanns offensive Neuzugänge Michael Schmidt und Alex Singer mussten angeschlagen raus, Bad Breisig nutzte dies eiskalt aus. "Unsere Moral war toll", meinte Gäste-Trainer Thomas Remark: "Und das in Unterzahl. Aber das war heute das einzig Positive."

Der Vorjahresvierte des Verbandsoberhauses dürfte in der Verfassung – auch wenn einige Leistungsträger fehlten – in dieser Saison in der Rheinlandliga große Probleme bekommen. Vor allem die Abwehr wirkte teilweise überfordert. Der 18-jährige Rechtsverteidiger Gabriel Gonzalez sah ausschließlich nur die Hacken von Sohrens Linksaußen Schmidt. Beide Treffer des Außenseiters fielen über die Seite von Gonzalez.

Beim 1:0 spielte Singer einen Pass von der linken Seitenauslinie in den Strafraum, Artem Sagel suchte die Berührung mit Bad Breisigs Innenverteidiger Kadir Begen. Der tat ihm den Gefallen, Sagel fiel, Schiedsrichter Sebastian Nicolay pfiff Elfmeter. Andreas Herdt verschoss wie in letzter Zeit so oft, doch Stürmer Johann Brecht schaltete am schnellsten und staubte nach der Parade von Gäste-Keeper Michael Prangenberg ab (44.). Direkt nach dem Kabinengang spielte Herdt einen tollen 40-Meter-Diagonalball auf Schmidt, der den Ball mit der Brust annahm und ihn volley in die Maschen drosch (48.). Das 2:0 war ein tolles Tor, hätte aber nicht zählen dürfen, weil Schmidt einen Meter im Abseits stand. Als dann noch Bad Breisigs Linksverteidiger Gökhan Akcakoca zweimal völlig indisponiert den Ball wegschlug, nachdem abgepfiffen wurde, und dafür die Ampelkarte sah, setzte keiner der 180 Zuschauer mehr einen Pfifferling auf den Rheinlandligisten (54.).

Doch Sohren versäumte es, das 3:0 nachzulegen. Eine Inkonsequenz, die auch Weckmann monierte: "Wir haben dann vergessen, die Angriffe sauber zu Ende spielen." Als Schmidt und Singer raus mussten, kippte innerhalb von vier Minuten das Spiel. Eine Person hob Remark dabei heraus: "Jan Rieder hat mit seinem nimmermüden Einsatz mitgeholfen, das Spiel zu drehen." Rieder setzte sich beim 1:2 klasse durch, Sohrens Torwart Philipp Johnen parierte noch, bevor Ernesto Victor den Ball ins verwaiste Sohrener Tor schob (77.). Keine 100 Sekunden später holte Rieder einen Freistoß raus, Bad Breisigs Spielmacher Ilkay Keskin schlenzte das Leder über die Mauer unter die Latte zum 2:2 (79.). Und es kam noch dicker für Sohren: Rieder legte auf Victor ab, der humorlos aus 16 Metern den Ball in den Winkel knallte (81.). Mit zehn Mann und dank der Stürmer Rieder und Victor hatte Bad Breisig die Partie gedreht. Das 77 Minuten klasse spielende Sohren lag am Boden – und stand nicht mehr auf. "Wir wussten, dass Sohren eine richtig gute Mannschaft hat", sagte Remark. "Aber man hat auch gesehen, woran sie wohl immer scheitern – und das ist ihre Defensive. Hinten sind sie einfach zu anfällig." Remarks Analyse traf auf die vier angesprochenen Minuten völlig zu. Ansonsten stand die Sohrener Viererkette um Organisator Robert Beregowez und den Youngsters Lukas Kölzer, Moritz Golembusch und Torsten Klingels aber gut.

Remarks Kollege Weckmann nahm das Ausscheiden nach dem guten Aufritt seiner Elf gelassen, vielmehr schmerzten ihn die Blessuren von Schmidt und Singer. Hinter ihrem Einsatz am Freitag beim Liga-Auftakt gegen die SG Urbar steht ein Fragezeichen. Schlimmer erwischt hat es wohl Angelo Mirenda: Der Sohrener Wirbelwind fiel nach einem Foul auf die Schulter. Mirenda droht eine längere Pause.

Von unserem Redakteur

Michael Bongard