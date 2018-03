SG Guldental hält die Klasse

Kein Teaser vorhanden

Lars Flommersfeld (links), der den Foulelfmeter zum 1:1 für die SG Guldental herausholte, wird hier von Björn Schwartz, der später mit Gelb-Rot vom Platz musste, hart angegangen, teilt selbst aber auch aus.

Foto: Manfred Greber

Die Hüffelsheimer hatten vor 300 Zuschauern zwar die erste Chance, mussten dann aber den Rückstand verdauen. Erbach selbst hätte sein Team früh in Führung bringen können. Einen Freistoß von Dirk Eckweiler hatte Mattias Wandel am langen Pfosten abgelegt für den Spielertrainer. Doch dessen Schuss wurde von Daniel Hauck auf der Linie geklärt (7.).

Dem 0:1 ging ein Patzer von Bernd Reismann voraus. Einen langen Ball des SV wollte der Innenverteidiger unbedrängt per Kopf zu seinem Keeper Frank Dudat verlängern. Doch stattdessen produzierte Reismann eine Kerze, verlor auch das anschließende Kopfballduell gegen David Stauch. Der Ball trudelte am herausgeeilten Dudat vorbei ins Netz (14.).

Doch die Guldentaler steckten den Schock schnell weg. Dabei zeigte sich, dass die Pfälzer trotz ihrer groß gewachsenen Verteidiger anfällig bei Standardsituationen waren. Nach einer Ecke von Björn Bodtländer kam Lars Flommersfeld recht unbedrängt zu Kopfball, verfehlte das Tor aber knapp (26.). So musste ein Elfmeter für den Ausgleich herhalten. Jens Stadler und Eugen Stapper hatten Flommersfeld in die Zange genommen. Erbach vollstreckte (30.).

Der SV Schopp hätte noch einmal in Führung gehen können. Der Schuss von Lars Groth von halbrechts senkte sich gefährlich ins linke Toreck. Dudat rettete mit einer tollen Parade (36.). Eine Ecke von Erbach brachte dann die SG in Front. Wandel verlängerte am kurzen Pfosten, Bodtländer stand auf der anderen Seite des Kastens glockenfrei und musste nur noch die Stirn hinhalten (39.).

Spätestens nach zwei Hinausstellungen in der zweiten Hälfte waren die Schopper geschlagen. Björn Schwartz sah Gelb-Rot (59.), Stapper Rot nach einer angeblichen Notbremse (75.). Chancen hatten nach dem Wechsel nur noch die Guldentaler. Ein Schuss von Flommersfeld wurde auf der Linie geklärt, SV-Keeper Max Brämer rettete bei einem Versuch von Erbach. Der Spielertrainer stellte mit einem Konter in der Nachspielzeit auch den Endstand her. Von unseren Mitarbeitern Carsten Zillmann und Gert Adolphi

SG Guldental: Dudat – Darcan, Reismann, C. Klöckner, Röhm – Wandel (62. Becker), Bodtländer (90. + 2 W. Klöckner), Häfflinger, Eckweiler – Erbach, Flommerfeld (86. Zuck).