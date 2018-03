SG Ahrweiler präsentiert am Samstag neuen Trainer

Kein Teaser vorhanden

Ganz auf die Rolle als Spieler will sich Julian Hilberath (links) konzentrieren. Der Trainerposten in der Kreisstadt wird neu besetzt.

Foto: Vollrath

"Ich habe diese Entscheidung von Beginn an mitgetragen. Es ist schwierig, als Trainer und Spieler gleichwertig und gleichzeitig tätig zu sein", so Hilberath. Gesucht wird noch ein Nachfolger. Der soll am Samstag um 16.30 Uhr im Apollinarisstadion der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Weder Hilberath noch der SG-Vorstand mochten den Namen preisgeben. Nach RZ-Informationen könnte es sich dabei aber im Burkhard Lau handeln. Der derzeitige Co-Trainer Michael Radermacher könnte ihm assistieren und die Rolle des Sportlichen Leiters übernehmen.

Hilberath blickt währenddessen auf den Saisonabschluss. In der Kreisstadt steht der Ahrweiler Weinmarkt an. Ein bei den SG-Spielern beliebtes Fest. Hilberath dazu: "Erst Fußball, dann Bier, dann Wein – die Kopfschmerzen sind programmiert." Sportlich steht auf dem Kunstrasenplatz ein netter Sommerkick an, bei dem sich beide Mannschaften nicht mehr wehtun werden. dag